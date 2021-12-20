11 şehirde okullara kar tatili!

Yoğun kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken, hayat da olumsuz etkilenmeye başladı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı şehir merkezlerinde de hayatın rutin akışı kesintiye uğradı. Öğrenciler ve velileri bugün okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Yaşanan olumsuz koşulları ve kar yağışı nedeniyle 11 ilde 47 ilçede eğitime 20 Aralık 2021 Pazartesi günü (bugün) 1 gün ara verildi. Bazı illerde eğitim uzaktan yapılmaya devam edilecek. Birçok ilde de kamuda çalışan hamile ve engelliler 1 gün idare izinli sayılacak. İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçelerin tam listesi.