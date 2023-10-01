  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihçiler dikkat! Diyarbakır için duyuru yapıldı! Sebebi ise... O bölgeden tarih fışkıracak...

Gram altını olanları heyecanlandıran gelişme! Belli oldu

11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü

Ağrıyan dişinizin üzerine koyun, ağrıyı unutun! İbn-i Sina tıp defterine çaresini yazmış! Şappadanak dindiriyor

Cep telefonları çekmeyince çareyi onda buldular! Bu köyde iletişim böyle kuruluyor

Elinde bozuk parası olanlara son uyarı! Hemen harcayın! O tarihte tedavülden kalkıyor

Geçen ay en çok satan otomobil şaşırttı! O marka zirveye yerleşti, herkes ters köşe oldu

Elinde doları olanlar mutlaka okusun! Şok etti! 2 ay sonra…

SGK’lılar dikkat! Hemen e-Devletinize girip kontrol edin! Duyuru yapıldı! Sebebi ise...

Harabe evin dönüşümü! Depremden korkusu bakın ne yaptırdı
Gündem
7
11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü

2023-10-01 12:04:56
11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü

AK Parti, CHP'nin yönettiği 11 büyükşehir belediyesinin 4.5 yıllık karnesini çıkardı: Siyasi kavgalar bitmedi, yatırımlar azaldı, borç büyüdü. AK Parti, CHP yönetimindeki 11 Büyükşehir'in nasıl yönetilemediğini gözler önüne serdi: "İmamoğlu, 5 yılda AK Parti döneminde yapılan Bayrampaşa KİPTAŞ konutlarını teslim etmeyi bile beceremedi." AK Parti'nin 11 Büyükşehir Grup Başkanvekilleri, 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere ilişkin İstişare Toplantısı'nın ardından ortak metin paylaştı. Metinde CHP yönetimindeki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Tekirdağ ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin fotoğrafı çekildi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile CHP'li 10 büyükşehir belediyesinin grup başkanvekilleri ortak açıklama yaptı.

#1
Foto - 11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü

EN BÜYÜK PİŞMANLIK İSTANBUL'DA: En büyük pişmanlık, en büyük hayal kırıklığı, en büyük aldatılmışlık duygusu maalesef İstanbul'da yaşanmaktadır. Zira İBB Başkanı, İstanbul'un büyüklüğüne mütenasip işler yapmak yerine, adeta İstanbul'un büyüklüğüyle yarışır yalanlar üretmektedir. İBB'Yİ İFLAS ETTİRDİLER: İBB Başkanı, İstanbullulara verdiği sözlerin ?'ini tutmamıştır. İstanbul, son 5 yılda her alanda geriye gitmiştir. "Borçlanmak İstanbul'a ihanettir" diye göreve gelen CHP'li İBB Başkanı, 2019'da yaklaşık 28 milyar TL olan İBB'nin borcunu, 2022 yılı sonunda 103 milyara çıkarmış, belediyeyi borçlanamaz hale getirerek İBB'yi iflas ettirmiştir. "Öz kaynakları iki katına çıkaracağım" diyen CHP'li İBB başkanı, 5 yılın sonunda belediyenin öz kaynaklarını yaklaşık 4 kat düşürmüştür. İBB finansal olarak yönetilemez hale gelmiştir. YATIRIMLARI 3'TE 1 KÜÇÜLTTÜ: 2017'de İBB bütçesinin V.9'u yatırıma ayrılırken, 2020-2022 yıllar arasında bütçedeki yatırım oranları 6 seviyelerine gerilemiştir. Bir başka deyişle, İstanbul'daki yatırımları 3'te 1 oranında küçültmüştür.

#2
Foto - 11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü

DEPREM BÜTÇESİNİ 6'DA 1'e DÜŞÜRDÜ: Göreve gelir gelmez, deprem bütçesini 6 kat düşüren CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'un en hayati meselesi olan depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm konusunda her yıl bir tweet atmaktan başka bir şey yapmamıştır. CHP'li İBB Başkanı için deprem sadece bir iletişim konusu olmuştur. "100 bin konut dönüştüreceğim" diyen CHP'li Başkan, bırakın yeni konut üretebilmeyi, AK Parti döneminde yapılan Bayrampaşa KİPTAŞ konutlarının teslimini bile yapmayı becerememiştir. 1 OTOPARKIN SADECE İHALESİNİ YAPABİLDİ: Raylı hizmetler başta olmak üzere, yol kavşak, otopark, yeşil çevre yatırımlarının tamamı geriye gitmiştir. 100 bin araçlık otopark sözü veren CHP'li başkan, 5 yılın sonunda 1 adet otoparkın sadece ihalesini yapabilmiştir.

#3
Foto - 11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü

YANDAŞ FİRMA OTOBÜSLERİ BAKIMSIZ BIRAKTI: İETT otobüslerinin bakımı için yapılan 6,9 milyar liralık ihalenin 4,1 milyar liralık kısmı, CHP Milletvekilinin mali müşaviri olduğu bir firmaya verilmiştir. Sırf yandaş olduğu için tercih edilen firma, otobüslerin bakımını yapamamış, milyonlarca İstanbullu yollarda sıkıntı çekmiştir ve çekmeye devam etmektedir. BİR BARDAK YENİ SU KAYNAĞI ÜRETMEDİLER: 5 yılda çevre-yeşil konusunda elle tutulur hiçbir yatırım yapmayan CHP'li İBB yönetimi, arıtma tesisi projelerini durdurmuş, İstanbul'a dikilen ağaç sayısını u azaltmış ve İstanbul'un geleceğine kastetmiştir. Dünyada iklim krizlerinin ve su savaşlarının konuşulduğu bir dönemde, İstanbul gibi bir metropol için, bir bardak yeni su kaynağı üretmemişlerdir. ANKARA'YA 50 KM METRO SÖZÜ VERDİ, BİR KM BİLE YAPAMADI! İBB'nin haricindeki diğer CHP'li belediyelerin vaat edip yapmadığı icraatlar ise şöyle sıralandı:

#4
Foto - 11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü

YALAN, ALGI, BECERİKSİZLİK: Beceriksizliklerine bahane arayan CHP'li başkanlar, algı ve yalana başvurmuş, iletişim illüzyonları ile günü kurtarma çabasına girmişlerdir. Ankara'da "belediyenin öz kaynaklarıyla 58 km metro yapacağım" diye yola çıkanların, bugün 1 km metro hattını bile tamamlamamış olması samimiyetsizliğin göstergesidir. HATAY'DA RUTİN İŞLER BİLE YAPILMIYOR: Hatay'da çöplerin toplanması, ilaçlama yapılması, park ve bahçelerin bakımı gibi en rutin belediye hizmetlerinin bile yapılamıyor olması beceri noksanlığıdır. Asrın felaketiyle sarsılan Hataylılar, belediyecilikte yalnız bırakılmıştır. ESKİŞEHİR'DE ALTYAPIYA YATIRIM YOK: 4.5 milyarlık bütçesi olmasına rağmen, hiçbir çalışma yapmayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceğiyle oynamaktadır. Eskişehir'in ulaşım sorunuyla ilgili devletimizin ve bakanlıklarımızın yaptığı yol, köprü ve alt geçit gibi hizmetlerin dışında hiçbir çalışma yapılmamıştır.

#5
Foto - 11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü

İZMİR'DE KÖRFEZ ALARM VERİYOR: Ege'nin İncisi İzmir'i pis kokuyla özdeşleştiren CHP'li yönetim, 25 yıldır kentin altyapısına dair kafa yormamıştır. Arıtma tesisleri çalışmayan, çevre yatırımları yapılmayan İzmir'de, körfez alarm vermektedir. Yenilenmesi gereken 33 bin konuta rağmen hala 700 konutun dönüşmüş olması, İzmirlilerin can güvenliğinin hiçe sayıldığını göstermektedir. TEKİRDAĞ SUSUZLUĞA MAHKUM EDİLDİ: Depremzede vatandaşlarımızı kapı dışarı etmekle ün salan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde de durum farklı değildir. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmadığı gibi, gelinen noktada kentin 100 mahallesi susuzluğa mahkûm edilmiştir. Şarköy'de 13, Hayrabolu'da 6, Malkara'da 6, Saray ilçesinde 7 mahalleye hala tankerlerle su taşınıyor. MUĞLA'DA SU İSALE HATLARI YAMALI BOHÇA: Yaz nüfusu 1,5 milyon olan, Bodrum'da bile düzenli katı atık tesisi kuramayan Muğla Büyükşehir, CHP belediyeciliğinin bir başka örneğidir. Su isale hatlarının yamalı bohçaya döndüğü Muğla'ya gelen yerli ve yabancı turistler bile su sıkıntısı çekmektedir.

#6
Foto - 11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü

ANTALYA SORUNLARLA BOĞUŞUYOR: Ulaşımda ve toplu taşımada sayısız sorunla boğuşan turizmin başkenti Antalya'da hiçbir altyapı yatırımı yapılmamıştır. MERSİN'DE DE VERİLEN SÖZLER UNUTULDU: Kendinden önce yapılan planları revize edeceğim diye eline yüzüne bulaştıran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, şehri uzun süre plansız bırakmıştır. CHP'li başkan, ulaşım, altyapı ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir sözünü tutmamıştır. ADANA'DA KOKUDAN GEÇİLMİYOR: CHP belediyeleri, Adana'da sınıfta kalmıştır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vaat ettiği hiç bir projeyi hayata geçirmemiştir. Trafikten sinekle mücadeleye kadar birçok sorun, içinden çıkılmaz bir hal aldığı gibi çözümsüz bırakıldı. Kentin geleceğine yön verecek imar planları yapılamadığı gibi içme ve kullanma suyunda ciddi sorun ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Adana, deprem riski taşıyan bölgede bulunmasına rağmen, herhangi bir çalışma yapmamıştır. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borçları sürekli artış göstermektedir. Belediyenin hizmet üretememesi nedeniyle şehrin caddeleri, bulvarları ve sokakları kötü bir durumda. İnsanlar pis kokularla yaşamak zorunda kalıyor. AYDIN'DA BİR GARİP İMAR ŞİRKETİ: Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İmar Anonim Şirketi'nin kuruluşundan bu yana sürekli zarar ediyor. Büyükşehir Belediyesi bütçesinden bu şirkete sürekli sermaye transferi yapılıyor. TRAMVAYDA İSYAN ETTİREN ARIZA Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Yusufpaşa, Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi duraklarında araç bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu. Tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yere ulaşmaya çalışan bazı vatandaşlar, sık yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

İsrail'den Türkiye'ye şaşırtan soğan talebi
Ekonomi

İsrail'den Türkiye'ye şaşırtan soğan talebi

Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı İsrail ile ticari ilişkiler de genişliyor. İsrail, Türkiye'den soğan almak istiyor...
Böylesi ancak fıkralarda ve filmlerde olur! Seyyardan 17 bin 500'e satılık kaldırım
Yaşam

Böylesi ancak fıkralarda ve filmlerde olur! Seyyardan 17 bin 500'e satılık kaldırım

Antalya'nın merkez 5 ilçesinde kurulan 130'a yakın semt pazarlarının çevresindeki kaldırımlara seyyar satıcıların birbirlerine 2 bin ile 17 ..
İnşaatı 2024'te başlayacak! Türkiye ile Yunanistan arasına köprü geliyor
Gündem

İnşaatı 2024'te başlayacak! Türkiye ile Yunanistan arasına köprü geliyor

Yunanistan'ın, Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis, İpsala sınırında Türkiye ve Yunanistan arasın..
Halk TV'de parlamenter sistem istemeyiz sesleri
Gündem

Halk TV'de parlamenter sistem istemeyiz sesleri

Halk TV canlı yayınında parlamenter sistem hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Tolga Şirin, daha önce karşı çıktıkları Cumhurbaşkanlığı ..
Doğal gaza zam yapıldı!
Ekonomi

Doğal gaza zam yapıldı!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş'den (BOTAŞ), sanayi ve KOBİ'lerin kullandığı doğal gaza yüzde 20 oranında zam yapıldığını ilan etti...
John Bolton'dan Türkiye düşmanlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı
Dünya

John Bolton'dan Türkiye düşmanlığı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira attı

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan John R. Bolton ABD'nin istediği yönde hareket etmediği ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23