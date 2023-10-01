2023-10-01 12:04:56 11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü
AK Parti, CHP'nin yönettiği 11 büyükşehir belediyesinin 4.5 yıllık karnesini çıkardı: Siyasi kavgalar bitmedi, yatırımlar azaldı, borç büyüdü. AK Parti, CHP yönetimindeki 11 Büyükşehir'in nasıl yönetilemediğini gözler önüne serdi: "İmamoğlu, 5 yılda AK Parti döneminde yapılan Bayrampaşa KİPTAŞ konutlarını teslim etmeyi bile beceremedi." AK Parti'nin 11 Büyükşehir Grup Başkanvekilleri, 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlere ilişkin İstişare Toplantısı'nın ardından ortak metin paylaştı. Metinde CHP yönetimindeki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Muğla, Tekirdağ ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin fotoğrafı çekildi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile CHP'li 10 büyükşehir belediyesinin grup başkanvekilleri ortak açıklama yaptı.