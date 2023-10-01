11 büyükşehir CHP eliyle küçüldü

ANTALYA SORUNLARLA BOĞUŞUYOR: Ulaşımda ve toplu taşımada sayısız sorunla boğuşan turizmin başkenti Antalya'da hiçbir altyapı yatırımı yapılmamıştır. MERSİN'DE DE VERİLEN SÖZLER UNUTULDU: Kendinden önce yapılan planları revize edeceğim diye eline yüzüne bulaştıran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, şehri uzun süre plansız bırakmıştır. CHP'li başkan, ulaşım, altyapı ve kentsel dönüşümle ilgili hiçbir sözünü tutmamıştır. ADANA'DA KOKUDAN GEÇİLMİYOR: CHP belediyeleri, Adana'da sınıfta kalmıştır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vaat ettiği hiç bir projeyi hayata geçirmemiştir. Trafikten sinekle mücadeleye kadar birçok sorun, içinden çıkılmaz bir hal aldığı gibi çözümsüz bırakıldı. Kentin geleceğine yön verecek imar planları yapılamadığı gibi içme ve kullanma suyunda ciddi sorun ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Adana, deprem riski taşıyan bölgede bulunmasına rağmen, herhangi bir çalışma yapmamıştır. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin borçları sürekli artış göstermektedir. Belediyenin hizmet üretememesi nedeniyle şehrin caddeleri, bulvarları ve sokakları kötü bir durumda. İnsanlar pis kokularla yaşamak zorunda kalıyor. AYDIN'DA BİR GARİP İMAR ŞİRKETİ: Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İmar Anonim Şirketi'nin kuruluşundan bu yana sürekli zarar ediyor. Büyükşehir Belediyesi bütçesinden bu şirkete sürekli sermaye transferi yapılıyor. TRAMVAYDA İSYAN ETTİREN ARIZA Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Yusufpaşa, Aksaray ve Laleli-İstanbul Üniversitesi duraklarında araç bekleyen yolcular yoğunluk oluşturdu. Tramvay yolundan yürüyerek gitmek istedikleri yere ulaşmaya çalışan bazı vatandaşlar, sık yaşanan bu duruma tepki gösterdi.