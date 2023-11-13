2023-11-13 17:57:37 11 ayda 60 bin kişi ziyaret etti
Tokat'tın Pazar ilçesinde bulunan, UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Ballıca mağarasında bu yıl ziyaretçi sayısı 60 bine geriledi.
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Tokat'tın Pazar ilçesinde bulunan, UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Ballıca mağarasında bu yıl ziyaretçi sayısı 60 bine geriledi.
Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca mağarası tatilcilerin gözde ziyaret mekanları arasında yer alıyor. Ballıca mağarası, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin yoğun ilgisini görüyor. Ballıca mağarasını diğer mağaralardan ayıran nadir özelliği ise birbirinden ilginç soğan sarkıtları.
Mağarada en çok bu sarkıtlar dikkat çekerken, astım ve KOAH hastalarının da uğrak noktası olan Ballıca mağarası, sağlık turizmine de katkı sağlıyor.
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Bakım ve onarımdan dolayı Ballıca mağarasında ziyaretçi sayısının düştüğünü belirten görevli mağara tur rehberi Mehmet Ülkü, "Ballıca mağarası karstik özellikler bakımından zengin bir mağaradır. Ballıca mağarasını diğer mağaralardan ayıran en büyük özelliği karstik sarkıtlara sahip olmasıdır. Soğan sarkıtları sadece burada görülüyor. 2019 yılında da UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girdi. 2019 yılında 155 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştık, bu yıl 2019 yılına oranla düşüş var. Kafe bölümünde yapılan bakım ve onarım çalışmalarında kapanma ve açılma durumunun bunda etkisi çok oldu. Şu zamana kadar 60 bin kişi burayı ziyaret etti. Yıl sonu içinde 80 bin kişiyi bulacağımızı tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.
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