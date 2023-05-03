2023-05-03 22:05:54 104 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çeşme ve Foça açıklarında 104 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 53 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Çeşme ve Foça açıklarında 104 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 53 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında tespit edilen lastik bot durdurularak 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 104 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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