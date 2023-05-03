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Hayat-Aktüel
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104 düzensiz göçmen kurtarıldı

2023-05-03 22:05:54
104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çeşme ve Foça açıklarında 104 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 53 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

#1
Foto - 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında tespit edilen lastik bot durdurularak 53 düzensiz göçmen yakalandı.

#2
Foto - 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ekipler, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 104 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

#3
Foto - 104 düzensiz göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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