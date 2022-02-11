10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem

"SADECE BİRAZ İS OLUŞUYOR, ONU DA BACAYLA DIŞARI ATACAĞIZ" ‘Hayat pahalılığı bizi nelere yöneltiyor’ diyen 30 yıllık PVC ustası Selçuk Koyuncu, “Önce pelet sobası denedik başarılı olamadık. Şimdi de benzinden yola çıkarak gazını süzüp ateşe dönüştürdük. Bunu, yazıhanemizde ve iş yerimizde ısıtmak için kullanmayı düşünüyoruz. Az önce de sistemin çalıştığını yumurta pişirerek gördük. 10 liralık benzin aldık. 10 saat yanıyor. Tasarruflu bir sistem. Herhangi bir tehlikesi yok. Sönse dahi dışarıya gaz vermez. Sadece biraz is oluşuyor. Onu da baca ile dışarı atacağız” ifadelerini kullandı. DENEMEK İÇİN YUMURTA PİŞİRDİ Koyuncu, sistemden elde ettiği ısıyla pişirdiği yumurtayı da diğer esnaf arkadaşlarıyla birlikte afiyetle yedi.