2022-02-11 11:32:12 10 liralık benzinle 10 saat ısı üreten sistem
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki sanayi sitesinde PVC alüminyum doğrama işi yapan 45 yaşındaki Selçuk Koyuncu, yeni bir sistem geliştirdi. Son zamanlarda elektrik ve kömüre gelen zamlar nedeniyle çalıştığı iş yerini ısıtmakta güçlük çeken Koyuncu, gaz üreten sistem icat etti. Tehlikeli ve pahalı görünen fakat oldukça pratik bir yöntem geliştiren Koyuncu, benzin ve su kullanarak gaz üretebileceği sistem için 2 kavanoz kullandı.