10 kat daha iyi! Türk öğrencilerden müthiş icat

“ARICILIKTA BÜYÜK BİR MAKİNELEŞME AÇIĞI OLDUĞUNU GÖRDÜK” Proje ve cihaz hakkında bilgiler veren Royal Jelly takımının danışmanı Elektrik Elektronik Teknolojileri Öğretmeni Mine Kara, “Dünya sıralamasına baktığımız zaman kovan bakımından 2’nci, bal üretimi bakımından ise 3’üncü sıradayız. Ancak arı sütü üretimine baktığımız zaman ithal edilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bunun üzere internetten araştırmalar yaptık. Daha sonra ise arıcılarla yaptığımız görüşmeler sonucunda, arı sütü üretim aşamalarından en zorunun ‘larva transferi’ olduğunu öğrendik. Ekip çalıştırılması gerektiği ve çok inceleme yapılması gerektiği için insanlarda bel, göz veya farklı problemlere sebep olduğunu öğrendik. Burada büyük bir makineleşme açığı olduğunu gördük. Biz de bunun üzerine larva transfer işlemini tamamen otonom olarak gerçekleştiren bir cihaz tasarladık” şeklinde konuştu.