10 kat daha iyi! Türk öğrencilerden müthiş icat

TEKNOFEST 2022 Tarım Teknolojileri alanında Türkiye birincisi olan Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Royal Jelly takımı, arı sütünün bal peteklerinden yapay zeka teknolojisiyle toplanmasını sağlayan bir cihaz geliştirdi. Bal peteklerinin üzerindeki arı larvalarının özelliklerini ve konumlarını tespit ederek aktarımını sağlayan cihaz, petek başına insan gücüyle elde edilebilen arı sütü miktarını 10 katına çıkarıyor. Bal üretimi alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye’de düşük arı sütü üretimini artırmayı amaçlayan öğrenciler, geliştirdikleri cihazla sektördeki makineleşme açığının kapatılmasına destek olmayı hedefliyor. 4 öğrenci ve 1 danışman öğretmen ile 8 aylık ar-ge çalışması sonucunda geliştirilen sistemle TEKNOFEST 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alan Royal Jelly takımı, teknolojik yenilikçi çalışmalara devam etmek istiyor.