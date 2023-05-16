10 dönüm alana karabuğday ekildi

Polat, "Karabuğday ile ilgili çalışma, Muş'a ekonomik anlamda bir katkı da bulunmasının yanı sıra rektör olarak beni en çok ilgilendiren kısmı işin bilim tarafı. Biz literatüre karabuğdayı Muş üzerinden dahil ediyoruz. Bu açıdan bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.