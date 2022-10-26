2022-10-26 12:27:50 1 taşla 2 kuş! Fındık üreticisine bayram ettiren formül
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde göreve yeni başlayan personellere yönelik fındık budama eğitimleri verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, doğru budama ve gübreleme ile bir dekarda 300 kilograma kadar fındık alınabileceğini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak adına üreticilere yönelik eğitimler sürerken, sahada görev yapacak olan ekip sayısı da arttırılıyor. Bu çerçevede göreve yeni başlayan ve sahada görev yapacak olan personellere yönelik, 2022 yılı fındık budama döneminin başlaması ile eğitimler verildi. Eğitimler ile fındıkta verim ve kalitenin arttırılması hedefleniyor.