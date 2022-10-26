1 taşla 2 kuş! Fındık üreticisine bayram ettiren formül

“Budama ve gübrelemenin, tekniğe uygun ve zamanında yapılması gerekiyor” Eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, verim ve kalite artışı için hasat sezonu sonrası budama ve gübreleme işlemlerinin tekniğine uygun ve zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Bu bakımdan üreticilerimiz, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle önce bahçelerinden toprak numunesi almalı ve numune sonuçlarına göre zamanı geldiğinde doğru bir gübreleme uygulaması yapmalıdır. Ancak, gübreleme verim artışı açısından tek başına yeterli değildir. Bunun yanında doğru ve tekniğine uygun budama işlemlerinin de yapılması kaçınılmazdır. Doğru bir budama yapabilmek için ise üreticilerimizin öncelikle ocaklarında düzenli olarak dip sürgün temizliği yapmaları gerekmektedir.