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Doğa
5
1 taşla 2 kuş! Fındık üreticisine bayram ettiren formül

2022-10-26 12:27:50
1 taşla 2 kuş! Fındık üreticisine bayram ettiren formül

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde göreve yeni başlayan personellere yönelik fındık budama eğitimleri verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, doğru budama ve gübreleme ile bir dekarda 300 kilograma kadar fındık alınabileceğini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak adına üreticilere yönelik eğitimler sürerken, sahada görev yapacak olan ekip sayısı da arttırılıyor. Bu çerçevede göreve yeni başlayan ve sahada görev yapacak olan personellere yönelik, 2022 yılı fındık budama döneminin başlaması ile eğitimler verildi. Eğitimler ile fındıkta verim ve kalitenin arttırılması hedefleniyor.

#1
Foto - 1 taşla 2 kuş! Fındık üreticisine bayram ettiren formül

“Budama ve gübrelemenin, tekniğe uygun ve zamanında yapılması gerekiyor” Eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, verim ve kalite artışı için hasat sezonu sonrası budama ve gübreleme işlemlerinin tekniğine uygun ve zamanında yapılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, “Bu bakımdan üreticilerimiz, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle önce bahçelerinden toprak numunesi almalı ve numune sonuçlarına göre zamanı geldiğinde doğru bir gübreleme uygulaması yapmalıdır. Ancak, gübreleme verim artışı açısından tek başına yeterli değildir. Bunun yanında doğru ve tekniğine uygun budama işlemlerinin de yapılması kaçınılmazdır. Doğru bir budama yapabilmek için ise üreticilerimizin öncelikle ocaklarında düzenli olarak dip sürgün temizliği yapmaları gerekmektedir.

#2
Foto - 1 taşla 2 kuş! Fındık üreticisine bayram ettiren formül

Çünkü dip sürgünü temizliği düzgün yapılmadığı takdirde ocaklarımız iyi havalanamamakta ve birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Aynı zamanda esas verim alacağımız dalların kullanacağı besin maddeleri bu dip sürgünleri tarafından paylaşılmaktadır. Bu da verimi ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı gübreleme işlemi yapılmadan önce dip sürgünlerinin kesilerek bahçelerimizden uzaklaştırılması gerekmektedir. Dip sürgünü temizliğinin ardından öncelikle zararlı organizmaların zarar verdiği, verimden düşmüş, güneşlenmeyi engelleyen dallar kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalıdır" dedi.

#3
Foto - 1 taşla 2 kuş! Fındık üreticisine bayram ettiren formül

“Doğru budama ve gübreleme ile dekarda 300 kilogram fındık alınabilir” Doğru bir budama ve gübrelemeyle verimin bir dekarda 200 ile 300 kilograma kadar ulaşabileceğini ifade eden Yılmaz, “İl müdürlüğü olarak fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla 2014 yılından buyana birçok proje uyguluyoruz. Uyguladığımız projeler ile birlikte ilimiz genelinde 3 binin üzerinde örnek bahçeler oluşturduk ve bu bahçelerimizde dekara verim 200-300 kg aralığında gerçekleşti. Bu rakamlarda bize doğru bir budama ve gübreleme ile verimin ne kadar arttığını açık bir şekilde göstermektedir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - 1 taşla 2 kuş! Fındık üreticisine bayram ettiren formül

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, verilecek olan eğitimler ile sahada görev alacak ekiplerin sayısının artacağını da ifade ederek, “Bu eğitimlere katılan arkadaşlarımız hem teorik hem de uygulamalı olarak düzenlenen bu eğitimler sonucunda fındık konusunda donanımlı olarak sahada görev yapmaya hazır hale gelecekler. Böylelikle daha fazla üreticiye ulaşılacağız” şeklinde konuştu.

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