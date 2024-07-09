1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

BBC: Tesla rakibi BYD, Türkiye ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı BYD'nin ülkemize yapacağı yatırım, BBC'nin yayınladığı haberde analiz edildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BYD Genel Müdürü Vang Chuanfu'nun katıldığı imza törenine yer verildi. BBC, "Türk hükümeti ayrıca Çin araçlarının ithalatına yüzde 40 ek gümrük vergisi koyarak ülke otomobil üreticilerini desteklemek için harekete geçti." ifadelerini kullandı. Haberde, Avrupa Birliği ile ABD'nin de Çinli otomobil üreticilerine ek vergi uygulama kararı aldığı hatırlatıldı. SCMP: BYD, Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacak Hong Kong merkezli South China Morning Post, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Avrupa'ya açılmak için Türkiye'yi seçtiğini yazdı. Gazete, 1 milyar dolar yatırımla kurulacak fabrika sayesinde BYD'nin, Avrupa Birliği'ne erişiminin kolaylaşacağını söyledi. Türkiye'de geçen yıl otomobil satışlarının yüzde 7,5'ini elektrikli araçların oluşturduğunu hatırlatan SCMP, bu pazarın markaların dikkatinden kaçmadığını belirtti.