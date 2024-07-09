1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

Haberde, Warren Buffett destekli BYD'nin, Tesla'dan sonra dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üreticisi olduğu; Hyundai, Toyota, Renault ve Ford gibi yabancı şirketlerin de Türkiye'de üretim yaptığı belirtildi. "Çin'in BYD'si Türkiye'yi seçti" Japonya'nın köklü gazetelerinden Nikkei, BYD'nin Türkiye'yi Macaristan'ın ardından Avrupa'da 2. ihracat merkezi olarak seçtiğini yazdı. Söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı: Bu, Türkiye'de yabancı bir üreticiye ait ilk elektrikli araç fabrikası olacak. Tesisin 2026 yılı sonundan önce üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Türkiye; Toyota, Ford, Renault ve Hyundai gibi pek çok küresel markaya üretim ve ihracat üssü olarak ev sahipliği yapıyor.