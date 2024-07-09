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1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor
Otomotiv
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1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

2024-07-09 15:37:27
1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

Çinli otomobil üreticisi BYD, 1 milyar dolarlık yatırımla ülkemizde fabrika kuracak. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrika, dış basında oldukça konuşuldu.

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Foto - 1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

Son zamanlarda oldukça dikkat çeken otomobil üreticisi BYD, Volkswagen'in 15 yıl süren Çin pazarındaki liderliğine son verdi ve geçtiğimiz yıl Çin'in en çok satış yapan otomobil markası oldu.

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Foto - 1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

BYD, 1 milyar dolarlık yatırımla ülkemizde fabrika kuracak. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrika için imzalar dün atıldı.

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Foto - 1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen imza törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu katıldı. BYD'nin yeni yatırım için Türkiye'yi seçmesi, dış basında da geniş yankı buldu.

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Foto - 1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

France 24: Çinli dev Türkiye'de fabrika açacak Fransa'nın önde gelen haber kuruluşlarından France24, Çin'in elektrikli araç devi BYD'nin Türkiye'yi seçtiğini söyledi. Söz konusu haberde; Fiat ve Renault gibi büyük otomobil üreticilerinin 1970'lerin başında Türkiye'de fabrika açtığı ve daha sonra Ford, Toyota ve Hyundai gibi şirketlerin de Türkiye'yi seçtiği hatırlatıldı.

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Foto - 1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

Financial Times: BYD 1 milyar dolarlık anlaşmayı kabul etti İngiltere'nin saygın haber kuruluşlarından Financial Times'ın yayınladığı haberde, şu ifadeler kullanıldı: Çin'in en büyük otomobil üreticisi BYD, Avrupa'daki üretimini artırmayı ve yurtdışı büyümesini sürdürmeyi hedeflerken, Türkiye'de elektrikli araç fabrikası kurmak için 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Üretime 2026'nın sonunda başlaması ve yaklaşık 5 bin kişiye iş yaratması bekleniyor.

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Foto - 1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

Haberde, Warren Buffett destekli BYD'nin, Tesla'dan sonra dünyanın en büyük ikinci elektrikli araç üreticisi olduğu; Hyundai, Toyota, Renault ve Ford gibi yabancı şirketlerin de Türkiye'de üretim yaptığı belirtildi. "Çin'in BYD'si Türkiye'yi seçti" Japonya'nın köklü gazetelerinden Nikkei, BYD'nin Türkiye'yi Macaristan'ın ardından Avrupa'da 2. ihracat merkezi olarak seçtiğini yazdı. Söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı: Bu, Türkiye'de yabancı bir üreticiye ait ilk elektrikli araç fabrikası olacak. Tesisin 2026 yılı sonundan önce üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Türkiye; Toyota, Ford, Renault ve Hyundai gibi pek çok küresel markaya üretim ve ihracat üssü olarak ev sahipliği yapıyor.

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Foto - 1 milyarlık yatırım dünya gündeminde! Çinliler Türkiye’ye geliyor

BBC: Tesla rakibi BYD, Türkiye ile 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı BYD'nin ülkemize yapacağı yatırım, BBC'nin yayınladığı haberde analiz edildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BYD Genel Müdürü Vang Chuanfu'nun katıldığı imza törenine yer verildi. BBC, "Türk hükümeti ayrıca Çin araçlarının ithalatına yüzde 40 ek gümrük vergisi koyarak ülke otomobil üreticilerini desteklemek için harekete geçti." ifadelerini kullandı. Haberde, Avrupa Birliği ile ABD'nin de Çinli otomobil üreticilerine ek vergi uygulama kararı aldığı hatırlatıldı. SCMP: BYD, Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılacak Hong Kong merkezli South China Morning Post, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Avrupa'ya açılmak için Türkiye'yi seçtiğini yazdı. Gazete, 1 milyar dolar yatırımla kurulacak fabrika sayesinde BYD'nin, Avrupa Birliği'ne erişiminin kolaylaşacağını söyledi. Türkiye'de geçen yıl otomobil satışlarının yüzde 7,5'ini elektrikli araçların oluşturduğunu hatırlatan SCMP, bu pazarın markaların dikkatinden kaçmadığını belirtti.

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