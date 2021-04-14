1 günlük evlilik yüzünden 4 yıldır nafaka ödüyor

Sosyal medyadan çok sayıda destek mesajları aldığını anlatan Duman, şöyle konuştu: “Ben, benim gibi nafaka ödeyerek canı yanan bir sürü insanın olduğunu düşünüyorum ve nafaka olayının yasal olarak bir zemine oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bu konudan dolayı bir sürü mağdur insanlar var. Ben, 1 gün evli kaldım ve 4 yıldır da nafaka ödüyorum. Ayrıca bana çıkan haberlerden sonra sosyal medya üzerinden ulaşanlar oldu. Hatta bir bayan, 13 yıllık evli olduğunu ve iki tane çocuğunun da olmasına rağmen aylık 300 lira nafaka aldığını söyledi... Ama ben sadece 1 gün evli kalabildim ve benim yanımda da olmamasın rağmen yalan dolanla bizleri kandırarak İstanbul’a geri gittiler ama aylık 700 lira nafaka ödemeye mahkum edildim. Bunun bir çözümünü bekliyorum. Bu yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına kadar gideceğim. Bunun bana yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum, 4 yıldır adalet arayışımı sürdürüyorum ama halen mahkemelerim sürüyor. Artık bunlarında sonuçlanmasını bekliyorum.” Kastamonu-Karabük karayolu üzerinden yürüyüşe geçen Duman, dinlenmek için Araç ilçesinde durdu. Bu sırada bazı vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Duman, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Geceyi Araç ilçesinde konaklayarak geçiren Duman, sabah saatlerinde Karabük’e ulaşmak üzere tekrar yola çıkarak yürüyüşe geçti.