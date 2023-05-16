1 günlük askerlik heyecanı! TCG Anadolu'yu selamladılar

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' kapsamında, kentteki engellilere yönelik 1 günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için 8 engelli başvurdu. Saat 08.00'den itibaren aileleriyle Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na gelen engelliler, ilk olarak asker tıraşı olup, askeri kıyafetlerini giydi. Ardından engellilerin askerlik eğitimi başladı. Bölük komutanı ve bölük astsubayı tarafından 8 engelli gence, harp silah ve araçların tanıtımı yapıldı, yanaşık düzen eğitimi verildi.