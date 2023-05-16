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1 günlük askerlik heyecanı! TCG Anadolu'yu selamladılar

2023-05-16 16:51:45
1 günlük askerlik heyecanı! TCG Anadolu'yu selamladılar

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 10-16 Mayıs 'Engelliler Haftası' kapsamında, kentteki engellilere yönelik 1 günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için 8 engelli başvurdu. Saat 08.00'den itibaren aileleriyle Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na gelen engelliler, ilk olarak asker tıraşı olup, askeri kıyafetlerini giydi. Ardından engellilerin askerlik eğitimi başladı. Bölük komutanı ve bölük astsubayı tarafından 8 engelli gence, harp silah ve araçların tanıtımı yapıldı, yanaşık düzen eğitimi verildi.

#1
Foto - 1 günlük askerlik heyecanı! TCG Anadolu'yu selamladılar

Daha sonra Çimenlik Kalesi'nde yemin töreni düzenlendi.

#2
Foto - 1 günlük askerlik heyecanı! TCG Anadolu'yu selamladılar

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve temsili askerlik yapan engellilerin yakınları katıldı.

#3
Foto - 1 günlük askerlik heyecanı! TCG Anadolu'yu selamladılar

TCG ANADOLU'YU SELAMLADILAR - Protokol üyeleri ve temsili askerlik yapan 8 engelli, o sırada Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu selamladı. Engelli bireylerin temsili askerliği, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'ndaki yemin ve terhis töreniyle sona erdi.

#4
Foto - 1 günlük askerlik heyecanı! TCG Anadolu'yu selamladılar

Askerlik yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Berkay Yılmaz, "Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nda askerliğimi yapıyorum. Rütbem belli, çavuşum. Komutana selam vereceğim. Askerler sağ olsun beyaz kıyafetlerimi, siyah botlarımı giydirdiler onlarla törene katıldım" diye konuştu.

#5
Foto - 1 günlük askerlik heyecanı! TCG Anadolu'yu selamladılar

Süleyman Kaan Çeviker ise “Askerlik yaptığım için çok mutluyum. Annesini, babasını kaybetmiş birçok engelli arkadaşım var. Onların içinde olmaktan şeref duyuyorum" dedi.

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