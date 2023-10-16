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Yaşam
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1 günde 1 ton kestane tüketildi

2023-10-16 09:26:48
1 günde 1 ton kestane tüketildi

Sinop’ta gerçekleşen 2. Kestane Festivali'nde yaklaşık 1 ton kestane tüketildi.

#1
Foto - 1 günde 1 ton kestane tüketildi

Sinop’un Erfelek ilçesi Musa Can Meydanı'nda Kestane Festivali düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, şenlik havasında geçti. Festivalde açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, “Festival demek, şenlik demek, bayram demek. Birbirimizi sevmek, helalleşmek demek. Bizim kültürümüze ve dinimize göre iman etmediğimiz sürece cennette olamayız. Hakiki iman da birbirimizi sevmekle olur. Bu çok önemli. Şu anda birbirimize kucaklaştığımız, sevdiğimiz andır. Kestaneden elde ettiğimiz gelir önemli. Asıl olan birbirimizi sevmek. Belediye başkanımıza 2. Kestane Festivali'ni düzenlediği için teşekkür ederiz” dedi.

#2
Foto - 1 günde 1 ton kestane tüketildi

Festivali Sinop Valisi Mustafa Özarslan’ın yanı sıra, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Sinop İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun ve vatandaşlar katıldı.

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