1 günde 1 ton kestane tüketildi

Sinop’un Erfelek ilçesi Musa Can Meydanı'nda Kestane Festivali düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, şenlik havasında geçti. Festivalde açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, “Festival demek, şenlik demek, bayram demek. Birbirimizi sevmek, helalleşmek demek. Bizim kültürümüze ve dinimize göre iman etmediğimiz sürece cennette olamayız. Hakiki iman da birbirimizi sevmekle olur. Bu çok önemli. Şu anda birbirimize kucaklaştığımız, sevdiğimiz andır. Kestaneden elde ettiğimiz gelir önemli. Asıl olan birbirimizi sevmek. Belediye başkanımıza 2. Kestane Festivali'ni düzenlediği için teşekkür ederiz” dedi.