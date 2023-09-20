1 gramı bile insanı öldürüyor! Bugüne kadar hep yanlış yapıyormuşuz! Meğer doğru konserve böyle yapılıyormuş

Hazır gıdaların zararlı olduğu kadar bazı ev yapımı ürünler de oldukça zararlı. Özellikle ülkemizde sıklıkla yapılan konserve tarzı yiyecekler konusunda uyarılar geldi. İçerisinde bulundurduğu tehlikenin 1 gramı bile öldürücü olabiliyor. Bu hataya düşmemek uzmanlar tarafından yöntem paylaşıldı. İşte tüm detaylar... Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor. Evlerde hazırlanan konserveler oldukça sağlıklı görülse de sanıldığı gibi değil. Uzmanlar tarafından yapılan uyarılara göre konserveler yanlış yapılıyor. Yanlış yapılan konservelerin içerisindeki tehlike ise insanı öldürebilecek güçte.