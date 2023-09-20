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Sağlık
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1 gramı bile insanı öldürüyor! Bugüne kadar hep yanlış yapıyormuşuz! Meğer doğru konserve böyle yapılıyormuş

2023-09-20 09:26:58
1 gramı bile insanı öldürüyor! Bugüne kadar hep yanlış yapıyormuşuz! Meğer doğru konserve böyle yapılıyormuş

Hazır gıdaların zararlı olduğu kadar bazı ev yapımı ürünler de oldukça zararlı. Özellikle ülkemizde sıklıkla yapılan konserve tarzı yiyecekler konusunda uyarılar geldi. İçerisinde bulundurduğu tehlikenin 1 gramı bile öldürücü olabiliyor. Bu hataya düşmemek uzmanlar tarafından yöntem paylaşıldı. İşte tüm detaylar... Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor. Evlerde hazırlanan konserveler oldukça sağlıklı görülse de sanıldığı gibi değil. Uzmanlar tarafından yapılan uyarılara göre konserveler yanlış yapılıyor. Yanlış yapılan konservelerin içerisindeki tehlike ise insanı öldürebilecek güçte.

#1
Foto - 1 gramı bile insanı öldürüyor! Bugüne kadar hep yanlış yapıyormuşuz! Meğer doğru konserve böyle yapılıyormuş

Konservelerin hazırlandığı süre içerisinde uzmanlar oluşabilecek ölümcül toksinlerden bahsetti. Kış mevsimine hazırlık aşamasında salça, domates sosu ve daha birçok konserve ürün hazırlayan vatandaşlar bu detaya dikkat etsin. Milliyet tarafından paylaşılan haberde, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, açıklamalarda bulundu. Dünyadaki en güçlü zehirlerden birisi olduğunu belirten Akdağ, bir gramında 1 milyon insanı öldürebilecek zehir barındıran C. Botulinum'dan bahsetti. Kışlık sebze konservelerinde sıklıkla görüldüğüne de dikkat çekti.

#2
Foto - 1 gramı bile insanı öldürüyor! Bugüne kadar hep yanlış yapıyormuşuz! Meğer doğru konserve böyle yapılıyormuş

KONSERVE TÜYOLARI Konservelerde yaşanan bu durumun önüne geçmek adına Ebru Akdağ tarafından öneriler paylaşıldı. Konserve yaparken ki önerileri ise şu şekilde; • Ellerinizin ve konserve kapaklarının temiz olduğundan emin olmanız gerekir. • Konserve için kullandığınız malzemeler taze ve kaliteli olmalıdır.

#3
Foto - 1 gramı bile insanı öldürüyor! Bugüne kadar hep yanlış yapıyormuşuz! Meğer doğru konserve böyle yapılıyormuş

• Bozulan ve kirli olan sebzeleri konserveye koymayın. • Kavanozların kapağını hava almayacak şekilde kapatın. • Kapağın hava sızdırması toksinlerin artmasına neden olabilir.

#4
Foto - 1 gramı bile insanı öldürüyor! Bugüne kadar hep yanlış yapıyormuşuz! Meğer doğru konserve böyle yapılıyormuş

• Konserve yaparken yeni kapak kullandığınızdan emin oldun. • Konserve kapağını kapattıktan sonra hızlıca soğumaya bırakın. • Soğuk ve karanlık ortamlarda depolayın. • Konserve kabınız şiştiyse tüketmeyin.

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