1 gecede dudak kuruluğuna çözüm! Yapmayan tam manasıyla bin pişman: B1,B2 ve B3 sorunu olabilir

Dudak kenarlarında oluşan çatlaklar, B vitaminleri, demir ve çinko eksikliğinin işareti olabiliyor. Uzmanlar, dengeli beslenme ve gerekirse takviye kullanımının önemine dikkat çekiyor. B Vitaminleri. B vitamini suda çözünen bir vitamin grubudur ve besinler yoluyla ya da takviye olarak alınabilir. B vitamininin çeşitleri vardır. Bunlar; B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niasin) B5 (Pantotenik Asit), B6 (Piridoksin), B7 (Biyotin), B9 (Folik Asit, Folat) ve B12 (Kobalamin) olarak listelenebilir. Kozmetik ürünler tahriş oluşturabiliyor Bazı rujlar, diş macunları veya gıda içerikleri dudaklarda alerjik reaksiyona neden olabiliyor. Yeni ürün kullanımını kısa süreli bırakmak, sorunun kaynağını tespit etmeye yardımcı oluyor. Dudak bakımı ihmal edilmemeli Dudaklar da cilt gibi düzenli bakıma ihtiyaç duyuyor. Haftada bir şeker ve bal peelingi, günlük doğal yağ içeren dudak balmı kullanımı yumuşaklık sağlıyor.