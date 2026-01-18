  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Amerika duyurdu: NATO Genel Sekreteri Rutte ile Trump görüştü! hedefte Grönland var! Ortam gergin Karla gelen görsel şölen! Tarihi yapılar göz kamaştırdı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı: Hastaneye kaldırılanlar var 1 gecede dudak kuruluğuna çözüm! Yapmayan tam manasıyla bin pişman: B1,B2 ve B3 sorunu olabilir İsrail'e en yakın dostu Türkiye için resti çekti: Bu artık bizim sorunumuz Amerikalılar duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 TB3 ve Anka Siha alacaklar
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
1 gecede dudak kuruluğuna çözüm! Yapmayan tam manasıyla bin pişman: B1,B2 ve B3 sorunu olabilir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1 gecede dudak kuruluğuna çözüm! Yapmayan tam manasıyla bin pişman: B1,B2 ve B3 sorunu olabilir

Dudak kuruluğu, rahatsız olan çoğu zaman basit bir rahatsızlık gibi görünse de sorun tam manasıyla anlaşılmış. B1,B2 ve B3 vitamin eksikliği ile karşı karşıya oldukları açıklaması geldi.

#1
Foto - 1 gecede dudak kuruluğuna çözüm! Yapmayan tam manasıyla bin pişman: B1,B2 ve B3 sorunu olabilir

Dudak kuruluğu, çoğu zaman basit bir rahatsızlık gibi görülse de, vücudun verdiği önemli sinyallerden biri olabiliyor. Uzmanlara göre dudakların nem kaybetmesinin arkasında çevresel faktörlerden vitamin eksikliğine kadar birçok neden bulunuyor.

#2
Foto - 1 gecede dudak kuruluğuna çözüm! Yapmayan tam manasıyla bin pişman: B1,B2 ve B3 sorunu olabilir

Susuz kalan vücut dudaklardan sinyal veriyor Yetersiz su tüketimi dudak kuruluğunun en yaygın nedenleri arasında yer alıyor. Vücut susuz kaldığında mukoza zarları hızla nem kaybediyor. Gün içinde düzenli su içmek ve soğuk havalarda bitki çayları tüketmek dudak sağlığını destekliyor. Soğuk hava ve kuru ortamlar riskle karşı karşıya bırakıyor! Rüzgarlı hava, ani sıcaklık değişimleri ve ısıtılan iç mekanlar dudakların kurumasına neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce lanolin veya balmumu içeren koruyucu dudak kremleri kullanmak öneriliyor.

#3
Foto - 1 gecede dudak kuruluğuna çözüm! Yapmayan tam manasıyla bin pişman: B1,B2 ve B3 sorunu olabilir

Dudak kenarlarında oluşan çatlaklar, B vitaminleri, demir ve çinko eksikliğinin işareti olabiliyor. Uzmanlar, dengeli beslenme ve gerekirse takviye kullanımının önemine dikkat çekiyor. B Vitaminleri. B vitamini suda çözünen bir vitamin grubudur ve besinler yoluyla ya da takviye olarak alınabilir. B vitamininin çeşitleri vardır. Bunlar; B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niasin) B5 (Pantotenik Asit), B6 (Piridoksin), B7 (Biyotin), B9 (Folik Asit, Folat) ve B12 (Kobalamin) olarak listelenebilir. Kozmetik ürünler tahriş oluşturabiliyor Bazı rujlar, diş macunları veya gıda içerikleri dudaklarda alerjik reaksiyona neden olabiliyor. Yeni ürün kullanımını kısa süreli bırakmak, sorunun kaynağını tespit etmeye yardımcı oluyor. Dudak bakımı ihmal edilmemeli Dudaklar da cilt gibi düzenli bakıma ihtiyaç duyuyor. Haftada bir şeker ve bal peelingi, günlük doğal yağ içeren dudak balmı kullanımı yumuşaklık sağlıyor.

#4
Foto - 1 gecede dudak kuruluğuna çözüm! Yapmayan tam manasıyla bin pişman: B1,B2 ve B3 sorunu olabilir

Ağızdan nefes alma dudakları kurutuyor Özellikle uyku sırasında ağızdan nefes almak dudakların hızla nem kaybetmesine yol açıyor. Burun pasajlarının açık tutulması bu sorunu azaltabiliyor. Dudakları hızlı onarmanın pratik yolları Yatmadan önce yoğun dudak balmı gece maskesi olarak kullanılmalı Mat rujlardan kuru dönemlerde uzak durulmalı Güneşli havalarda SPF içeren ürünler tercih edilmeli Bal veya shea yağı doğal onarıcı olarak uygulanmalı Tuzlu gıdalar azaltılmalı, su tüketimi artırılmalı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme!
Gündem

Veysel çekil bir kenara, metresi gölgeleme!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki jet ve metres iddialarını perdelemek için Sözcü gazetesinin kurgu ..
Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı
Gündem

Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı

Eğitim alanında attığı adımlar ve hayata geçirdiği başarılı projelerle dikkat çeken ve bu sebeple laikçi azınlık ve güdümlü medyasının hedef..
İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi
Gündem

İlk kasabada kontrol sağlandı! Suriye Ordusu Rakka’ya girdi

Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girdi ve bölge..
Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Gündem

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Suriye ordusundan bir askerin, esir aldıkları PKK/YPG’li teröristi Türkçe tokatladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda askerin..
İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu
Gündem

İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3 şü..
İran'da sessiz katliam! Doktorların raporu dünyayı sarstı: Ölü Sayısı 16 bini geçti
Dünya

İran'da sessiz katliam! Doktorların raporu dünyayı sarstı: Ölü Sayısı 16 bini geçti

İran’da 22 gündür devam eden protestolarda bilanço ağırlaşıyor. İnsan hakları örgütleri ölü sayısını 3 binli rakamlarla ifade ederken, ülked..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23