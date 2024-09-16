1 dakikada diş ağrısını kesen yöntem!

DİŞ AĞRISININ NEDENLERİ Kötü ağız hijyeni, sağlıksız beslenme ve kötü alışkanlıklar (sigara, aşırı alkol ve tatlı tüketimi, vb.) ağızda patojen bakterilerin birikmesine ve çoğalmasına neden olur. Bu durum diş ağrısına zemin hazırlar. Çürük: Küçük başlarlar ve sinire yaklaşana veya ulaşana kadar yavaş yavaş hacim olarak artarlar. Diş eti iltihabı: Diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve kanama ile kendini gösterir. Genellikle diş çevresinde tartar birikmesinden kaynaklanır ve diş etlerinin çekilmesine ve dişlerin gevşemesine neden olabilir. Diş apsesi: İki tür apse vardır: diş eti apsesi ve periapikal apse . Birincisi diş eti seviyesinde bulunur ve genellikle diş ile diş eti arasına sıkışmış küçük bir yiyecek parçası veya tartar nedeniyle oluşur. Diş etlerinden irin akışıyla kendini gösterir. İkincisi dişin altında, kemik seviyesinde bulunur ve diş sinirinin ölümünden sonra bakteri birikmesinden kaynaklanır. Bu nedenle diş, tabanındaki şişlik nedeniyle hassaslaşır ve komşu dişlerden biraz daha yüksekte olur.