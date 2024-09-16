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1 dakikada diş ağrısını kesen yöntem!

2024-09-16 14:58:42
1 dakikada diş ağrısını kesen yöntem!

Diş ağrısı dişlerden de diş etlerinden de kaynaklanabilir. Evde ansızın tutan diş ağrısına mutfaktaki ürünlerle ilaç hazırlayabilirsiniz. Karbonat, sarımsak ve karanfil gibi malzemelerden diş ağrısı ilacı yapabilirsiniz. İşte 1 dakikalık tarifler… Diş ağrısı insanı bazen delirtecek düzeye getirir. Ağrı için tedaviye gitmeyi beklerken, ağrıyı azaltmak için basit yöntemleri deneyerek doğal diş ağrısı ilacı hazırlayabilirsiniz. Diş ağrısının birçok nedeni olabilir. En mantıklı çözüm elbette doktora gitmek. Ama hemen gidemiyorsanız mutfaktaki bazı ürünlerden ilaç yapabilirsiniz.

#1
Foto - 1 dakikada diş ağrısını kesen yöntem!

SARIMSAK Antiseptik etkiye sahip olan sarımsak bakteriyel enfeksiyonlarla ve iltihaplarla mücadelede çok etkilidir. TARİFİ Birkaç diş sarımsağı ezerek bir macun hazırlayın, üzerine az miktarda tuz serpin ve karışımı ağrıyan dişe veya diş etine uygulayın.

#2
Foto - 1 dakikada diş ağrısını kesen yöntem!

KARBONATLA GARGARA Karbonat güçlü diş beyazlatıcılarından biridir. Aynı zamanda diş ağrısına da iyi gelir. Antiseptik ve antibakteriyel özellikleri olan karbonat bakterileri yok eder. TARİFİ Yarım çay kaşığı karbonatı bir bardak ılık suyla seyreltin ve ağrılı bölgeye odaklanarak birkaç dakika ağzınızı çalkalayın. Karbonat yerine tuz da kullanabilirsiniz. Tuzlu su, dezenfektan ve sakinleştirici etkisi nedeniyle en çok kullanılan ve beğenilen büyükanne ilaçlarından biridir.

#3
Foto - 1 dakikada diş ağrısını kesen yöntem!

KARANFİL Diş ağrısında en etkili baharattır. Antibakteriyel özelliği vardır. Hamile kadınlar için güvenlidir, doğrudan ağrılı dişe yerleştirilebilir veya gargara olarak kullanılabilir. TARİFİ Birkaç karanfili kaynar suda 10 dakika bekleterek bir infüzyon hazırlayın, ardından soğumaya bırakın ve birkaç dakika gargara yapın.

#4
Foto - 1 dakikada diş ağrısını kesen yöntem!

DİŞ AĞRISININ NEDENLERİ Kötü ağız hijyeni, sağlıksız beslenme ve kötü alışkanlıklar (sigara, aşırı alkol ve tatlı tüketimi, vb.) ağızda patojen bakterilerin birikmesine ve çoğalmasına neden olur. Bu durum diş ağrısına zemin hazırlar. Çürük: Küçük başlarlar ve sinire yaklaşana veya ulaşana kadar yavaş yavaş hacim olarak artarlar. Diş eti iltihabı: Diş etlerinde kızarıklık, şişlik ve kanama ile kendini gösterir. Genellikle diş çevresinde tartar birikmesinden kaynaklanır ve diş etlerinin çekilmesine ve dişlerin gevşemesine neden olabilir. Diş apsesi: İki tür apse vardır: diş eti apsesi ve periapikal apse . Birincisi diş eti seviyesinde bulunur ve genellikle diş ile diş eti arasına sıkışmış küçük bir yiyecek parçası veya tartar nedeniyle oluşur. Diş etlerinden irin akışıyla kendini gösterir. İkincisi dişin altında, kemik seviyesinde bulunur ve diş sinirinin ölümünden sonra bakteri birikmesinden kaynaklanır. Bu nedenle diş, tabanındaki şişlik nedeniyle hassaslaşır ve komşu dişlerden biraz daha yüksekte olur.

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