2024-09-16 14:58:42 1 dakikada diş ağrısını kesen yöntem!
Diş ağrısı dişlerden de diş etlerinden de kaynaklanabilir. Evde ansızın tutan diş ağrısına mutfaktaki ürünlerle ilaç hazırlayabilirsiniz. Karbonat, sarımsak ve karanfil gibi malzemelerden diş ağrısı ilacı yapabilirsiniz. İşte 1 dakikalık tarifler… Diş ağrısı insanı bazen delirtecek düzeye getirir. Ağrı için tedaviye gitmeyi beklerken, ağrıyı azaltmak için basit yöntemleri deneyerek doğal diş ağrısı ilacı hazırlayabilirsiniz. Diş ağrısının birçok nedeni olabilir. En mantıklı çözüm elbette doktora gitmek. Ama hemen gidemiyorsanız mutfaktaki bazı ürünlerden ilaç yapabilirsiniz.