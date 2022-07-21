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1 aylık su boşa gitti! Gerçekten olacak iş değil

2022-07-21 17:48:46
1 aylık su boşa gitti! Gerçekten olacak iş değil

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililerin sorumsuzluğu büyük bir israfa sebebiyet verdi.

#1
Foto - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Mersin Sokak'ta içme suyu borusunun patlaması sebebiyle yerin altından yüzeye çıkan su kanalizasyon hattına akıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi Mersin Sokak'ta içme suyu borusunun patlaması sebebiyle yerin altından yüzeye çıkan su kanalizasyon hattına akıyor.

#2
Foto - Vatandaşların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) durumu bildirmelerine rağmen arıza giderilmediğinden içme suyu bir aydır boşa akıyor.

Vatandaşların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) durumu bildirmelerine rağmen arıza giderilmediğinden içme suyu bir aydır boşa akıyor.

#3
Foto - Sokakta bulunan esnaf, su patlağını meydana geldiği ilk günden bu yana defalarca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ yetkililerine bildirdiklerini ve buna rağmen herhangi bir müdahalen yapılmadığını için suyun israf olduğunu belirttiler.

Sokakta bulunan esnaf, su patlağını meydana geldiği ilk günden bu yana defalarca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ yetkililerine bildirdiklerini ve buna rağmen herhangi bir müdahalen yapılmadığını için suyun israf olduğunu belirttiler.

#4
Foto - Mahalle sakinlerinden Şükret Palabıyık, uzun süredir bu patlağın olduğunu belirterek, “Bir aydan beri bu su burada akıyor. Kaç oldu söyledik ama gelen giden yok. İşleri çok galiba, ondan gelmiyorlar. Esnaf şikayet etti, eczane şikayet etti, ustamız şikayet etti ama bir gelişme yok maalesef” dedi.

Mahalle sakinlerinden Şükret Palabıyık, uzun süredir bu patlağın olduğunu belirterek, “Bir aydan beri bu su burada akıyor. Kaç oldu söyledik ama gelen giden yok. İşleri çok galiba, ondan gelmiyorlar. Esnaf şikayet etti, eczane şikayet etti, ustamız şikayet etti ama bir gelişme yok maalesef” dedi.

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