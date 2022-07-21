1 aylık su boşa gitti! Gerçekten olacak iş değil

Mahalle sakinlerinden Şükret Palabıyık, uzun süredir bu patlağın olduğunu belirterek, “Bir aydan beri bu su burada akıyor. Kaç oldu söyledik ama gelen giden yok. İşleri çok galiba, ondan gelmiyorlar. Esnaf şikayet etti, eczane şikayet etti, ustamız şikayet etti ama bir gelişme yok maalesef” dedi.