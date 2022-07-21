1 ayda 1 milyon TL kazandı

Aktaş, “İlçemizde ipek böcekçiliğinde elde ettiğimiz yaklaşık 6 ton üzeri koza ile 127 ailemizle bir ayda bir milyon TL'nin üzerinde gelir elde ettik. Şu anda 127 ailemizin ürettiği kozaları burada toplayarak fırınlandıktan sonra Bursa'ya satışa gönderiyoruz. Bu yıl kilosu 180 TL olan kozanın cezbedici bir başka özeliği de kısa vadede iyi bir kazanç sağlamasıdır. Devletten çiftlik ve raf desteği aldık. Önümüzdeki yıl içinde kayıpları en aza indirebilmek için ilk üç yaş için besim evleri yapmak için çabalıyoruz. Hedefimiz besim evlerini çoğaltarak kırsalda yaşayan özelikle bayanlara ve işsiz gençlerimize yönelik destekleri artırarak aile ekonomilerine destek sağlamaları" dedi.