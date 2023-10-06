Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

Başar, 2023 yılını da değerlendirirken “Pazardaki gelişmeler beklentilerimize paralel ilerliyor. Biz de Škoda olarak pazar planlamalarımızı bu doğrultuda yapmıştık. Bildiğiniz gibi Pazar Ocak-Eylül 2023 döneminde yüzde 67 büyürken Škoda olarak yüzde 91 büyüme kaydettik ve yıllık bazda pazar payını en fazla artıran 5. marka olduk. Son çeyrekte de istikrarlı tedarik kurgumuz paralelinde Škoda’nın rekor satış adedine eriştiği yıl olarak tarihe geçecek. Škoda’nın en büyük 10 pazarından biri olarak Škoda dünyası içindeki varlığımızı arttırmaya devam edeceğiz. Toplam pazarında yıl sonu tarihi bir rekoru yakalayacağını ve 820.000 adet seviyesinde bir kapanış ile yılı tamamlayacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.