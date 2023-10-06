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Otomotiv
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Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

2023-10-06 14:36:37
Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

Škoda, ikinci nesil Kodiaq modelinin örtüsünü gerçekleştirdiği dünya prömiyeriyle kaldırdı.

#1
Foto - Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

2016’da tanıtılan ve D SUV segmentinin lider modellerinden biri olan Škoda Kodiaq, ikinci nesliyle iddiasını daha da ileriye taşıyor. Yeni nesil Kodiaq, güçlü görünümü, yenilikçi özellikleri ve daha geniş yaşam alanıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

2024’ün ikinci yarısı itibariyle Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanan Kodiaq, markanın yeni “Modern Solid” tasarım dilinin ilk unsurlarını da içeriyor. Gelişmiş teknolojiler ve geniş motor seçenekleri sayesinde her müşteri kitlesine hitap edecek versiyonlar sunacak Kodiaq modelinde, yüksek verimliliğe sahip güç üniteleri yer alacak.

#3
Foto - Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

Škoda, markanın SUV atağını başlatan Kodiaq’ı 2016 yılında ilk kez sergilemişti ve o günden bu yana dünya çapında 60 ülkede 841 bin 900 adet Kodiaq satışı gerçekleştirdi. Kodiaq ürün gamı, 40’ın üzerinde uluslararası ödül kazanarak başarısını kanıtladı.

#4
Foto - Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

Türkiye’de de kısa zamanda büyük beğeni toplayan ve D SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerden biri olan Kodiaq, 2017’den bu yana ülkemizde 13 bin 520 adetlik satış elde etti.

#5
Foto - Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

“Škoda Kendisiyle Yarışıyor’’ Yüce Auto Škoda Genel Müdürü Zafer Başar “Önümüzdeki yıl Škoda Türkiye için bol yenilikli bir yıl olacak. 7 modelimizin 5’inde güncellememiz mevcut. Scala, Kamiq ve Octavia modellerimiz makyajlanırken, Kodiaq ve Superb modellerimiz ise yeni nesilleri Türkiye’de satışa sunulacak. Tüm ürün gamıyla gençleşmemizin yanı sıra önümüzdeki yıl tamamen elektrikli Enyaq modelimizi Türkiye’ye getireceğiz. Yeni Kodiaq, dinamik ve güçlü tasarımı ile markamızın atak yılı olan 2024’te en önemli rollerden birisini oynayacak. Yeni Kodiaq, tüm yeni geliştirilmeleriyle segmentindeki iddialı duruşunu, güçlendirerek devam ettirecek ve markamıza önemli bir güç katacak” dedi.

#6
Foto - Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

Başar, 2023 yılını da değerlendirirken “Pazardaki gelişmeler beklentilerimize paralel ilerliyor. Biz de Škoda olarak pazar planlamalarımızı bu doğrultuda yapmıştık. Bildiğiniz gibi Pazar Ocak-Eylül 2023 döneminde yüzde 67 büyürken Škoda olarak yüzde 91 büyüme kaydettik ve yıllık bazda pazar payını en fazla artıran 5. marka olduk. Son çeyrekte de istikrarlı tedarik kurgumuz paralelinde Škoda’nın rekor satış adedine eriştiği yıl olarak tarihe geçecek. Škoda’nın en büyük 10 pazarından biri olarak Škoda dünyası içindeki varlığımızı arttırmaya devam edeceğiz. Toplam pazarında yıl sonu tarihi bir rekoru yakalayacağını ve 820.000 adet seviyesinde bir kapanış ile yılı tamamlayacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

Güçlü ve sağlam görünüm İkinci nesil Kodiaq, zaten büyük bir beğeniye sahip SUV modelinin duygusal tasarım dilini daha ileriye taşıdı. Köşeli çamurluklar, TOP LED Matrix farlar, ön panjur ile bütünleşen yatay ışık şeritleri, yeni Kodiaq’ın ilk bakışta farklı olduğunu vurguluyor. Yeni Kodiaq’ın arka tasarımında ise daha geniş bir C şekli yer alıyor ve ışıklandırma grubu kristal unsurlarla keskin bir tasarımla bütünleşiyor.

#8
Foto - Škoda D SUV modeli Kodiaq’ın, ikinci neslini tanıttı

Bununla birlikte uzunluğun 61 mm ve aks aralığının 3 mm artırılmasıyla birlikte Kodiaq, içeride daha fazla yaşam alanı sunuyor. Yeni nesil Kodiaq’ın uzunluğu 4.758 mm, yüksekliği 1.657 mm ve genişliği 1.864 mm oldu. Önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmi ise 910 litreye çıktı ve segmentinin lideri olarak dikkat çekiyor. Yeni Kodiaq şık tasarımının yanı sıra 0.282 cd rüzgar direnci kat sayısıyla da daha aerodinamik bir model haline geldi.

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