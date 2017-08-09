İşte Amerika'nın PKK'lı askerleri

Son olarak 112 tır PYD işgalindeki Suriye kenti Haseke’ye girerken görüntülendi, o tırların içinde zırhlı hummerlar da vardı. Şu ana kadar teröristlere gönderilen ağır silah ve askeri araç taşıyan tırın sayısı 1000’i geçti.

Rakka operasyonu 6 Haziran’da başladı.Pentagon Rakka şehir merkezinde 2000 DAEŞ teröristinin bulunduğunu açıkladı. 2 ayı aşkın süredir, 1000 tır dolusu ağır silah ve askeri araçlarla donatılan PYD teröristleri, 2000 DAEŞ teröristinin icabına bakamadı.

Operasyonda sivil can kaybı ise sürekli artıyor. Bazı kaynaklara göre 25 bin, bazılarına göre ise daha fazla sayıda sivil hayatını kaybetti. Rakka’daki nüfus tam olarak bilinmediğinden Rakka’da iki terör örgütünün sözde çatışmasında kaç sivil can verdi bilmek zor. Ama binlercesinin durumunun çok kritik olduğu kesin olarak biliniyor.

Rakka’daki siviller DAEŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor. DAEŞ’ten kaçanlar ise PYD teröristleri tarafından öldürülüyor.

24 Temmuz’da Rakka’nın Rumela köyünü basan PYD teröristleri bazı evleri talan etti. O evlerden birinin sahibi Asa’ad Ahmed Zieno’ydu. Zieno ile babası, PYD teröristleri tarafından katledildi. PYD teröristleri, öldürdükleri sivillerin cansız bedenlerini kameraya kaydedip, başlarında poz bile verdi.



Amerika’nın DAEŞ’le mücadele bahanesiyle PYD’ye verdiği ağır silahlar, Rakka’yla birlikte Azez’deki sivil halka karşı da kullanılıyor. Azez’de son bir haftada hemen hemen her gün roketli saldırılar gerçekleştirildi.

PYD teröristleri, ABD’den aldıkları roketleri, Afrin yakınlarında Özgür Suriye Ordusuna yönelik olarak da kullanıyor. Amaçları Afrin’in etrafındaki Suriyeli muhalifleri ortadan kaldırıp, Fırat Kalkanı Harekatıyla Özgür Suriye Ordusuna bırakılan Azez-Cerablus hattını ele geçirmek.

DAEŞ’in elinde uçak yok, helikopter yok. ABD, PYD teröristlerine DAEŞ ile mücadele etsin bahanesiyle uçak savar, javelin füzeleri, karadan havaya ateşlenen roketler bile verdi. İşte o silahlar Suriye halkının tek güvenli bölgesi olan Azez-Cerablus’ı hedef alıyor.

Haber7