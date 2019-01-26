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“Aç aç bileti”nden, “Mustafa Kemal” tüccarlığına!..

26 Ocak 2019 Cumartesi

“Tırışkadan askerdim ama askeri suç dosyam kabarıktır... İlk hapis cezamı, nöbette olmam gereken saatte bando bölüğünde tromboncuyla pinpon oynarken yakalandığım için almıştım. Gariban bi Amasyalıyı kandırıp, onun yerine çarşı iznine çıktığımda da delirmişti üsteğmen, bir hafta ‘disko’ya tıkmıştı beni... Ama en iyi aç aç biletini ben sattığım için, üç günde affettiler.”

Bu satırların yazarı, yani;

Amasyalı bir garibanın “hakkına” girerek onu kendi yerine nöbete gönderen, sonra da “aç aç biletleri” satarak komutanlara kendini affettiren asker, şu sıralar;

“Mustafa Kemal’in askeriyim” diye ortalıkta dolaşan yılmaz özdil’den başkası değil…

*

Askerdeyken, gariban erlere nöbet tutturarak “kul hakkı” yemeye…

“Aç aç biletleri” satarak da tüccarlığa alışan özdil, görüldüğü üzere; bu meziyetlerini sivil hayatta daha da geliştirmişe benziyor.

Şimdilerde, nöbetle işi olmadığından “kul hakkına girme” fiilini “fikir hırsızlığı” yaparak sürdürse de…

Dipnotsuz ve kaynakçasız Mustafa Kemal kitapları satmaktaki hüneriyle, tüccarlıkta eline su dökecek yok!..

*

Şahsen!..

yılmaz özdil’i, tanesini 2.500 TL’ye sattığı 1881 adet özel basım “Mustafa Kemal” kitabı için eleştirmeyi doğru bulmuyorum.

Alım-satım, arz-talep dengesi içinde gerçekleşiyor…

özdil’in kimseye zorla kitap sattığı yok.

Hem ne demişler;

“Alan razı, satan razı!..”

*

Benim tek rahatsızlığım, özdil’in bitmek bilmeyen “aşırma”ları.  

Adam o kadar çok çalıyor ki, ben ikaz etmekten yoruldum, o çalmaktan sıkılmadı.

*

Esasında “fikir hırsızlığı”na, özdillerin mahallesinde sıkça rastlamak mümkün..

Hatta suçüstü yakalanıp, “fikir hırsızlığı”ndan tazminata mahkûm olan bile var.

Mesela;

2015 yılında hayatını kaybeden Milliyet yazarı Hasan Pulur, “Berlin Abentblatt” gazetesinde Türkçe yazılar kaleme alan Nazmi Kavasoğlu'nun yazılarına dadanmıştı.

Pulur, Kavasoğlu’nun yazılarını internetten aşırıp aşırıp, olduğu gibi kendi köşesinde yayımlıyordu.

Olay patlak verdikten sonra,

İlk kez böyle bir vak’a ile karşılaşan Hamburg Mahkemesi, 6 kişilik bir yeminli tercüman ekibi kurdurup davaya konu olan bütün yazıları Almanca’ya tercüme ettirmiş….

Yazıları titiz bir şekilde inceleyen mahkeme heyeti, Pulur’u “intihal”den, tazminat ödemeye mahkûm etmişti..

*

İşte benim rahatsızlığım da tam olarak burada başlıyor.

Zavallı Hasan Pulur bir kişinin yazılarını aşırdığı için tazminata mahkûm olurken, eskinin “aç aç biletçisi” şimdinin “Mustafa Kemal Pazarlamacısı” özdil, neredeyse aşırmadık yazı bırakmadığı için, insan içine çıkmaması gerekirken, adam en çok okunan yazar olarak zirvelerde dolaşıyor.

Evet!...

Sizin de tahmin ettiğiniz gibi, bugün özdil’in nasıl bir “aşırmacı gazeteci” olduğunu örneklerle ispat etmek niyetindeyim.

*

özdil’in “fikir hırsızlığı” yaptığına dair ilk iddia, Akit gazetesi yazarı İbrahim Bekiroğlu’na aitti.

Bekiroğlu;

7 Şubat 2016’da yazdığı “Zağros mu, Doçka mı, Yazar Şov mu?” adlı makalesinde, “laik efe” dediği özdil’in, 02 Şubat 2016’daki “Zagros” başlıklı yazısını Urla Express adlı internet sitesinde, Aliye Bozkurt isimli yazarın “Tarihten Gelen Kuyruk Acıları Var” adlı makalesinden arakladığını iddia etmişti.

Merak edip iki yazıyı peş peşe okuduğumda, Özdil’in;

“Zagros” adlı silahın tarifini, Aliye Bozkurt’un yazısından birebir “arakladığı”nı görmüştüm.

 

*

Bu olayın üzerinden kısa bir zaman geçmişti ki, özdil ismi bu kez, 17 Mayıs 2016 tarihli;

Balyoz sanıklarından Amiral Cem Aziz Çakmak'ın kızının cezaevinde gerçekleşen nikâh törenini, sanki oradaymış gibi anlattığı  "hulusi bey" başlıklı yazısıyla gündeme gelmişti.

özdil, mahut yazısındaki bilgileri;

Vatan Gazetesi eski İstihbarat ve Haber Araştırma Servisi Müdürü Burak Bilge'nin "Babamı Beklerken" isimli kitabından “aşırmakla” suçlanıyordu.

Hatta!.

Bu konu hakkında açıklama yapan kitabın yazarı Burak Bilge;

“Türkiye'nin ‘saygın(!)’ yazarlarının dahi emek hırsızlığı yapması ne üzücü..." diyerek, özdil’in hırsızlık yaptığını bizzat kendisi itiraf etmişti.

Böylece;

“Beraber yürüttük biz bu yollarda” adlı bir kitap yazarak, güya Ak Partilileri “hırsızlık”la suçlayan yılmaz özdil’in aslında kendisinin iflah olmaz bir “emek hırsızı” olduğu kesinleşmişti.

*

Her neyse!..

İki örnekle yetinmeyecekler için, özdil’in  (ç)alıntılarını sıralamaya devam edelim:

Malumunuz;

34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın doğumunun 174. yılı münasebetiyle dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Dolmabahçe’de;

“Sultan Abdülhamid’i anma sempozyumu” düzenlemişti…

Söz konusu sempozyumun öncesinde ve sonrasında birçok tartışma yaşanmıştı.

Tartışmaların ayyuka çıktığı bu ortamda özdil, 22 Eylül’de;

“Abdülhamid”  başlıklı bir yazı yazmıştı.

Ünlü bir tarihçi edasıyla yazısını kaleme alan özdil;

“Abdülhamid’in bira, rakı ve şampanya fabrikaları kurdurduğunu…

Cennetmekan Sultan-ı  Sani Abdülhamid Han’ın “rom içtiğini” filan iddia ediyordu.

Doğrusu!..

Daha önce de “intihal” yaptığını bildiğim özdil’in kalibresini aşan bu yazıyı görür görmez;

“Acaba bu sefer kimden araklama yapmış?” diyerek, merakla arşivlere göz attım.

Çok fazla geriye gitmeden, yalnızca 6 ay önce, 13 Mart 2016’da Sözcü’de yayımlanan Soner Yalçın’ın bir yazısı gözüme ilişti.

Yazıyı okuduğumda ne göreyim?!..

Meğer özdil efendi oturmuş, Soner Yalçın’ın, Abdülhamid Han’a iftira atan bu yazısının özetini çıkarmış, onu da olduğu gibi köşesinde yayınlamış.

Soner Yalçın’ın 6 ay önceki yazısını okuyan Sözcü okurlarından hiç kimse de bu durumu çakmamış!..

*

Muhtemelen, bu fakirden başka kimsenin dikkatini çekmeyen bu “araklamacı gazetecilik” faaliyetinden yalnızca bir ay sonra, takvimler 27 Ekim 2016’yı gösterdiğinde, özdil yine bir tarihçi edasıyla;

“Kahramankazan” başlıklı bir yazı yazmıştı:

“Esenboğa isminin nasıl ortaya çıktığını…

“Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında yaşanan Ankara Savaşını…

Savaş sonrası bozguna uğrayan Osmanlı Askerlerinin terk ettiği yemek kazanlarını…

“Kahramankazan” isminin o kazanlardan geldiğini...”

Anlatırken, yine kaynak belirtme ihtiyacı hissetmemişti.

Hâlbuki yazı;

Murat Bardakçı’nın 31 Aralık 2000 tarihli;

“Esenboğa, 600 yıllık bir hezimetin adıdır” yazısının tıpkısının aynısıydı.

özdil, bir kez daha “emek hırsızlığı”na tevessül etmişti.

Malum!..

Atalarımız;

Alışmış, kudurmuştan beterdir” derler…

özdil de çalmaya alışmıştı, bir kere…

***

 

özdil’in yaptığı bu “aşırma”dan sonra, yine kimseciklerin ses çıkarmadığını görünce dayanamamış;

28.09.2016’da, kendi bloğumda;

"yılmaz özdil; yazıyor ama çok çalıyor!.." başlıklı bir yazı yazarak, özdil’in yaptığı bu aleni hırsızlıklara, kendimce “dur” demeye çalışmıştım…

Fakat, özdil yine durmadı..

Hırsızlığa devam etti…

*

24 Ocak 2018 tarihli,  “Neler yapmadık şu vatan için… Kimimiz öldük kimimiz nutuk söyledik” başlıklı yazısında, özdil’in bir kez daha “intihal” yaptığını fark ettim.

özdil, bu kez de;

Hulusi Turgut’un, 1 Mart 2009 tarihinde, Hürriyet gazetesinde yayımlanan “Apo’yu almaya muz tüccarları gitti” başlıklı yazı dizisine çöreklenmişti.

Üstelik buradan yaptığı alıntılarla üç yazı yazmıştı, fakat hiçbirisinde Hulusi Turgut’tan bahsetmemişti.

*

özdil’in yaptığı ve yine bu fakirin fark ettiği en çirkin “hırsızlık” eylemi ise, geçen yıl yaşanmıştı.

yılmaz özdil,

1 Şubat 2018'de, "Türk Tabipler Birliği" başlıklı bir yazı yazmış, terör örgütü PKK/PYD’yi destekler nitelikte açıklamalar yapan Türk Tabipler Birliği ile "dayanışma" içine girmişti.

Fakat ortada bir gariplik vardı.

1 Şubat günü, Sözcü gazetesinde yeni diye okuduğum yazı bana oldukça tanıdık gelmişti. Zira aynı yazıyı, 12 yıl önce Sabah gazetesinde de okumuştum.

İki yazının görsellerini yan yana getirdiğimde, özdil’in bu kez “hırsızlık”ta çığır açtığını fark ettim..

özdil, 12 yıl önceki yazıyı yeni diye hiç değiştirmeden yayımlamış…

Bizzat kendi kendini “intihal” ederek, “self plagiarism” denilen veokuyucuyu “aptal” yerine koymakla eşdeğer tutulan bir saygısızlığa imza atmıştı.

Buna rağmen, hiçbir özdil okuru, bu saygısızlıktan rahatsızlık duymamıştı.

*

yılmaz özdil’in yaptığı tüm bu “aşırmaları” niçin mi hatırlattım?

Hatırlattım, çünkü!..

Tarihçi yazar Halil Berktay, dünkü Star gazetesinde; hiçbir dipnot ve kaynakçası olmayan özdil’in son kitabı “Mustafa Kemal” ile ilgili yaptığı açıklamada, yılmaz özdil’in;

Selanik'teki Makedonya Devlet Arşivi'nde senelerce görevli olarak çalışan Vasilis Dimitriadis'in;

"Bir Evin Hikâyesi” isimli kitabından “aşırmalar” yaptığını açıkladı..

Anlayacağınız, huylu huyundan yine vazgeçmemişti.

özdil,

“on yılımı aldı” dediği Mustafa Kemal kitabı için dahi hırsızlık yapmaktan “haya” etmemişti.

*

Velhasıl!..

Yaptığı kısa dönem askerlikte bile nöbetlerini başkasına tutturan…

“Aç aç biletleri” satarak ise, ticareti öğrenen özdil, değil yazarlık yapmak…

Pazarda limon satsa bile, muhakkak silkeleyecek birkaç Kemalist kerize denk gelir!...

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YORUM YAZ

  • Ali rızaAli rıza1 sa önce
    Pazarda limon satmak zor iş maharet ister , onu küçümseme , limonu satamazsan eve elin boş dönersin amma cennet yolu tarifi satmak daha kolay gibi,
  • şevkişevki4 sa önce
    Çürüme 1950 itibaren din dalakla başlar günümüzde ise bu iş zirve yaptı abdurahman dilipak ile sayın Tokdamıiş Ateş bir TV. kanalındaki konuşmalarında DİN bir idooloji olduğunu onlardan öğrendim ayrıca Rahmet Ecevevit Tanrı(allah) korkulan değil sevilendir bu iki konuyu değerli kişilerden öğrenmiş oldum Ah Büyük Atatürk kurduğu düzen devam etmiş olsaydı ülkemizin 1 kuruşu çalınmadan yerli yerine harcanacaktı ve ülkemiz NORVEÇ - İSVEÇ - DANİMARKA yada ALMANYA gibi olacaktık oysa şimdi arap dini ve arap kafasıyla her yer bir fikir üretmeyen cami,tarikatlar ve cemaatlerle doldu yani boş işler peşinde koşan ve sadece işleriPARA , avrat karı peşinde sonra cahil kalınsın diye dindar toplum kindar toplum sonuç hukuksuz toplum yapmaktır
  • Rıfat Rıfat 4 sa önce
    Böyle saçma sapan bir kitaba 2500 lira sayan kerizlerin olduğu başka bir ülke yok yeryüzünde!...
  • sukrusukru4 sa önce
    Okur nikli yorumcu,Özelleştirmeden şikayetçi anlaşılan.O özelleştirilen yerlerde bir yakını olması büyük ihtimal.Çünki buna çok rastladım.Adam özelleştirme deyince çılgına dönüyor sonra öğreniyoruz,ki en yakını o kurumda hamili kart yakinimdir kadrosundan yıllarca sütlü memeden beslenmiş.Tabii çıldıracak,meme gitti.Bana kalsa bırak satmayı,bedava verseler kızmam bile.Bir karadelik daha kapanmış olur çünkü.Bir kişinin yapacağı işi on kişi yapar onuda yanlış yapar.Şimdi o karadelikler gitti yerine vergi veren kurumlar geldi.Karadenizde içine birkilo tütün konulmadan o depodan emekli bekçi,şef,müdür,depo memuru gibi yüzlerce kişi bulunduğu günlerde oldu.İşte bu bağıranlar o depodaki görevlilerle aynı statüdeki kişilerdir.
  • Siyasal İslamcılık bitti mi? Siyasal İslamcılık bitti mi? 5 sa önce
    Yılmaz özdili sevmem, dediklerinizde haklı mısınız bilmem, olabilir. Ama ilgimi çeken şu: hak yemeyi, hırsızlığın kötülüğünü bi tek Yılmaz özdil'de görebilmeniz ve eleştirebilmeniz. Ona gelinceye kadar bu ülkede ne haklar yendi, siz kulağınızın üzerine yattınız. Bu yaptığınızı da "dindarlık" diye millete sattınız. Fena mı oldu? Çok fena şeyler oldu ama bir yandan da siyasi İslamcılığı çıkarcılıkla, adam kayırmacılıkla, haksızlığa ses çıkarmamamakla eşitleyerek halkın gözünde bitirdiniz. Bundan sonra biri dindar görünümü vermeye çalışsa millet ondan kaçacaktır, emin olun.
  • Karamanlı Karamanlı 5 sa önce
    Çucukluğunu da araştırın bahçelerden erik çalmış mı? Herkes kitap satışını konuşuyor. Kitapta yalan dolan iftira var mı, onları söyleyin. Kişileri bırakın, yazdıkları hakkında fikriniz var mı?
  • Okur Okur 6 sa önce
    Özdilin yazıp sattığı kitabı boş verin.Özelleştirme adı altında satılan devletin halkın malını hakkını hukukunu yazın tabiki yüreğiniź varsa.
  • 145314537 sa önce
    Görkem,yazamak istemezdim lakin şart oldu,sende YOZDİL gibi riyakarlık yapıyorsun.Daha önce yorumlarında 2.500 liram var ben de alacağım diye yorum yaptın şimdi de maalesef alamadım diyorsun.Kıvırmayın lütfen mert olun.YOZDİL'de Soma için onlara müstehak demişti daha sonra da bir yerlere yaranmak için SOMA'DA 300 CANIMIZ GİTTİ DİYEREK YAZDI UTANMADAN. Ne diyelim size bilemiyorum.
  • ayhanayhan7 sa önce
    sayın yazar uğraşmaya değmez...kendini atatürkçü, kemalist, laik, cumhuriyetçi ve dahi halkçı diye tanımlayanların Yüzde 90'ı bu terim ve kavramların anlamlarını dahi bilmezler. onlar papağandır kelimeyi ezberler ve slogan olarak kullanırlar iyi ki bu özdil denen tüccar bu kitapları yazmış çünkü bu güne kadar atatürkü bile okuyup tanımayan bu slogancı tayfa o nun sayesinde okuyorsa bu bile başarıdır...ama o kitapları alanların ve imzalatanların yüzde 80'ni yine okumayacaktır rozet niyetine almışlardır. her yüz kişide yirmisi okusun bu bile kazançtır.
  • Mehmet ayMehmet ay9 sa önce
    Sayin yazar, muslumanlar dini ticarete donusturduler, ozdil in yaptigi devede kulak kalir, igneyi kendine cuvaldizi baskasina batir.
  • Kocasolak Kocasolak 9 sa önce
    Aç aç bileti satmak, tam Yılmaz’lık bir meslek. Keşke hep bu işi yapsaydı diyecektim ki, aaaaa! zaten hep o işi yapıyor. Gerçekten iyi bir düşününce aynı işe devam, son kitabı da aynı neticeye hizmet değil mi? Gel vatandaş gel en aç aç burda diye halk tv de reklam yapıyor.
  • Rıfat Rıfat 10 sa önce
    Ülkede bu kadar sağmal inek varken Atatürk taciri Yozdil de bunu değerlendiriyor!
  • görkemgörkem10 sa önce
    valla onu bunu bílmem ben "fikir hirsizlari" na bayilirim yeter ki ögrenme istegi olsun .. Adam on sene boyunca inceliyor, arastiriyor, bilgi-belge topluyor "M.Kemal" isimli eseri yaziyor ve bu eser satis rekorlari kiriyor.. helal olsun!.. benim param olsaydi ben de 2500 lira olandan alacaktim ama maalesef alamadim ben sadece 30 liralik olandan alabildim.. Cok yeni sey ögrendim :)
  • AndızAndız11 sa önce
    Sen onu bu bırak ta insanların inancını çalan din hırsızlarına bak!..
  • Ahmet YıldızAhmet Yıldız11 sa önce
    Zekeriya, hazmedemediğin yılmaz özdilin kıvrak zekası bilgisi mi? Yoksa sayenizde çığ gibi artan Atatürk ilgisi mi?
  • OkurOkur13 sa önce
    Bırak sen ozdili devleti milleti soyan var mı yok mu onları yaz.
  • vatandasvatandas14 sa önce
    Arsizhırsızev sahibinibastırır.solyandançarklitakım her şey beklenir .eehmmmayakkabı kutusunda altin çovali bulundu.eehmmm uçakla tir lari amerikaya kaçırma, sarayın çatısıaltın kablama imiş. Eehmmmvs vs vsat yalanı satayım inanani.dünyada 1.bir ABD nin yaptığına ,söylediğine, sozune,asla inanmayacaksin.2 .bu solyandançarkli takımın sozune,işine, vaadi, ayinesi ne inanmayacaksin. 3.de feto denilen şeytan gibi alcak devsirmelere inanmayacaksin.bunları işi gücü yalan ,riya ,iftira,çamur.at .fitne fesat. 2500ucuzben olsam 5000 liraya starı nasılsa alan var.eehmmm Türkiye fakir yoksulluk,battı ,tükendi. Eehmmm seeeyyy ......
  • LeventLevent14 sa önce
    Helal olsun Yılmaz özdil’e ne büyük adammış ne çok çekemeyeni varmış meyve veren ağaç taşlanırmış

Zekeriya Say

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