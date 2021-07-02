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İnternette tanışıyor kafede evleniyorlar

02 Temmuz 2021


Hüseyin Öztürk İletişim: [email protected]

İnternette birbirlerine yalanlar ve hayaller pazarlayarak tanışıyorlar, hem öyle tanışıyorlar ki, geleceklerini elleriyle şarampole yuvarlıyorlar.

Şarampole yuvarlanmış kişilerin hali bellidir. Tamir, bakım, onarım ve rektifiye ister. 

Bütün bunların olabilmesi için de kafelerde veya arkadaş grupları arasında, ailelerin zorunlu kabulleri veya reddiyeleriyle evleniyorlar.

Haliyle böyle yapılan evlilikler kısa sürede bitiyor. Neticede ya yollarda veya başka mecralarda hesaplaşarak ayrılıyor yahut istenmeyen hadiseler gerçekleşiyor.

Evlenenlerden çok boşanmaların olduğu günümüzde tek sebep bu mu? Elbet değil.

Yalnız günümüzde evliliklerin büyük ekseriyeti, erkek için de kadın için de “evlenip ev ve aile olmak” değil, “evden kurtulmak” için yapılmaktadır.

Gerçi artık evlerin de ev olmaktan çıktığı bir devrin zirvesindeyiz. Evlerimiz; “ev ve aile yuvası” olmaktan ziyade, “otel lobisi” haline gelmiş vaziyette.

Sokaklarla evlerin bir farkı kalmadı. Sokakta yaşanılanlar evler de icra edilir oldu. Sokaktan farkı; üstte çatı, yanda dört duvarın olması.

Farkındayım. Mahremin kaybedildiği zemin ve zamanlarda, “ev ve aile” mefhumundan söz etmek laf kalabalığı yapmaktır.

Mahremiyet duygusu ve inancı, insana yaratılışından yüklenen bir programdır. Bu program zarar gördüğünde telafisi zordur ve yarası kapanmaz. İnsanı gölgesi gibi takip eder.

Çünkü kişi kendisine verilen bir hakkı-hukuku, zedelemiş veya yok etmiştir. Bu hakikati hepimiz yaşarız ama itiraf edemeyiz. Geçelim.

Günümüzde kız baba ve annelerinin de erkek baba ve annelerinin de işi gerçekten zor.

“Gençler birbirlerini görmüşler, sevmişler, bize de hayırlı olsun demek düşer” gibi beylik ve hoşgörü ifadelerin hiçbirisi, aslında gönül rızasıyla söylenmiş sözler değildir.

-Oğlum bu kızla nerede tanıştın? İnternette anne! 

-Kızım bu oğlanla nerede tanıştın? İnternette anne! 

-Oğlum bu kız kimdir-necidir-kimlerdendir? Bize uyar mı-uymaz mı, huyu-suyu nedir sorup soruşturdun mu?

-Anne devir sizin devriniz değil, biz birbirimizi deliler gibi seviyoruz!

-Kızım bu oğlan nerelidir, kimdir, nasıl bir ailedendir, işi gücü var mıdır?

-Anne iyi bir işi var, hem ailesinden bana ne, birlikte yaşayacak değiliz ya, biz birbirimizi seviyor ve çok güzel anlaşıyoruz!

Baba tüm zamanlarda etkisiz elemandır.

Ezcümle:

Diyaloglar uzayıp gidebilir. Öyle diyaloglar var ki, anneler-babalar öyle tehditler almaktaki, edep ve hayâ dışı olduğu için yazamıyorum. (Ben de hangi devirdeysem)

Adliye önlerinde, yollarda, araçlarda veya başka mecralarda vuku bulan hadiselerin önemli kısmı, işte benzeri evliliklerin sonucunda yaşanmaktadır.

Yine böyle evliliklerin çoğunun, ailelerin rızası dışında olduğu bilinmektedir. Hatta şimdikiler “evlilik” demiyorlar. “Birlikte yaşamak” diyorlar.

Çünkü evliliğin evlilik gibi olması için mahremiyet kuralları içerisinde meydana gelmesi gerekir. Adı üstünde “ev” demek, “mahremiyet” demektir.

 

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Yorumlar

Halil

Zaman ve içindekiler öyle bozulmuş ki... Rabbim müslüman aileleri korusun.
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Zakir Şahinbay

Ah hocam ah...Icimi sızlattın ne kadar dogru ve güzel yazmışsın Allah yardımcımiz olsun .Selamlar
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