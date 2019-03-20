Dur Yolcu ve Çanakkale

Doğru ve objektif tarih yazımında maalesef arızalıyız. Şöyle eli ayağı düzgün yakın tarihimiz yok.

Resmi tarih yazıcıları tarihimizi belli bir şahsa yükleyerek, sanki ondan başka hiç kimse varlık göstermemiş gibi yok saymaktalar.

Gayri resmi tarihçilerimiz de resmi tarihçilerin ideolojik saplantıları yüzünden gerçekleri yazarken, onlar da hamasetle tarihimizi hikâyeye dönüştürmekteler.

Şöyle eğriyi doğrudan ayıran bir tarihe ihtiyacımız var. Mesela ilk-orta ve yükseköğretimde okutulan tarih kitaplarına ne anlatanlar ne de öğrenciler inanmamaktadır.

Tarih, bir devletin ve milletin namus ve vicdan hazinesidir. Namus ve vicdan duygusu içerisinde yazılmayan tarih, aynen bizimki gibi resmi ideolojinin istediği şekilde oynadığı ve oynaştığı garip bir şey olur.

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Örneğin, Çanakkale Zaferi’nin bir değil birkaç devresi vardır.

Deniz Zaferi ve Kara Zaferi olarak iki şekilde bile ele alsak, ikisi üzerinde dahi ortak bir anlaşma zemini bulamamaktayız.

Neyse işi ehillerine bırakıp, namus ve vicdan ölçüleri çerçevesinde bir tarih yazılması gerektiğini ifade ederek, sözü Çanakkale’ye giden herkesin gördüğü “Dur Yolcu” diye başlayan şiire ve oraya ne zaman yazıldığına getirmek istiyorum.

Gelibolu Yarımadası’nda, Kilitbahir ile Ecebaat arasındaki Çanakkale Boğazı’na bakan tepenin üzerinde, Mehmetçiğimizin resminin yanındaki; “Dur Yolcu” diye başlayan şiirin ilk mısraını hatırlayalım:

“Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak bir devrin battığı yerdir” der.

Hemen hemen pek çoğumuz bu şiirin Mehmet Akif’e ait olduğunu ve Çanakkale Savaşı üzerine yazıldığını sanır ve sanmakla da kalmayıp konferanslarda, derslerde anlatırız.

Oysa şiir ne Mehmet Akif’e aittir ne de Çanakkale Zaferi’yle ilgilidir. Şiir, Necmettin Halil Onan’a aittir ve İstiklal Savaşı’mız üzerine yazılmıştır.

- “Ne var yani gayet güzel şiir, Çanakkale için yazılmadıysa yazılmasın, oraya konulmasında ne mahsuru olabilir?” Yerinde bir soru.

Bir: Çanakkale’de bir devir batmamış, yedi düvele karşı zafer kazanılmıştır.

İki: O yazı oraya 27 Mayıs darbecileri tarafından nakşedilmiş ve şiirdeki “Bir devrin battığı yer” derken, şaire bile ihanet edilip,İstiklal Savaşımızın kazanılması değil, Devlet-i Aliye devrinin bittiği üzerine yorumlanmıştır.

Ve tarihe karşı “ideolojik ihanet”, ihanetlerin başıdır ve arkası gelir.

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Merhum Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” şiirinde oraya yazılabilecek hiç mi mısraı yoktur? Elbet her mısraı tam da oraya uygundur.

Umarım ilgili bakanlıklar, kurumlar yahut Çanakkale Valimiz Orhan Tavlı, tarihi gerçeklerimiz adına orada yeni bir düzenleme yapar-yaptırır.

Necmettin Halil Onan’ın “Dur Yolcu” şiirinin iki mısraının darbe zihniyetiyle oraya yazılması ayrıca “Çanakkale Şehitleri” şiirine ve şehitlerine karşı da haksızlıktır.

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Ezcümle:

Kendi tarihiyle barıştırılmayan ve kavga ettirilen toplumlar, yabancı tarihlerin hayranı olurlar.