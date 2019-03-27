Cumhurun dini ve milli değerlerine muhalefet

Şer kesimin organize olduğu kadar; hayırdan, iyilikten, doğruluktan, güzellikten yana olanlar organize olabilseler, şer cephesi bu kadar pervasızlaşamaz.

Gerçi, “Cumhur İttifakı” tarihimizde görülmediği kadar iyi bir organizedir ama şer yanlılarının birbirlerini sahiplendikleri kadar sahiplenemiyoruz maalesef.

Şercilerin birbirlerine olan sadakatlerine bakar mısınız? İçinde yaşadıkları halkımızın dini-milli değer yargılarına, cesurca toptan muhalefet edebiliyor ve bununla övünüyorlar.

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Şimdi, çok önemli ama kimsenin pek de aklına getirmediği birkaç örnek verelim:

Diyelim ki, milletimizin dini milli değer yargılarına karşı açık veya gizli muhalefet eden kesimden birileri, Ak Parti veya MHP’li belediyelere başkan veya meclis üyesi oldu.

Malum Ak Partili ve MHP’li belediyelerin halkımız adına yaptığı büyük hizmetlerden birisi, il ve ilçelerinde sosyal tesisler açmak, insana hizmet noktasında önemli vazifeler ifa etmektedir.

Toplumun huzur ve güveni adına sosyal tesislerde alkol verilmemektedir. Dolayısıyla insanlarımız gönül rahatlığı içerisinde buralarda dinlenmekte ve kültürel faaliyet yapabilmektedirler.

CHP’li yahut ortaklarından birisi iş başına gelirse, sosyal tesislerde rakı ve bilumum içkiler koyarsa ki, elbet yapacaklardır. Oralarda huzur, güven kalır mı?

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Daha iyi anlaşılması için şöyle diyelim:

Olmaz ya, olması da imkânsız ama bir an için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerinde, 1 Nisan sabahından itibaren alkol verilmeye ve içilmeye başlandı.

Buralarda alkol servisi yapılması ve içkiden sonra meydana gelecek nahoş olayların sorumlusu sadece belediye başkanı mı olacak?

Tabii ki yalnızca belediye başkanı olmayacak. Toplumumuzun huzur, güven ve istikrarına oy vermesi gerekenler, reylerini yerli yerince kullanmadıkları için esas sorumluluk onların olacaktır.

Dahası var ve sadece örnek İstanbul değil. Yine Ak Partili ve MHP’li belediyelerde, cumhurun huzurunu kaçıracak pek çok yerde alkol kullanımına müsaade edilmemektedir.

Böyle yerler CHP ve ortaklarının eline geçtiğinde bozuk para dağıtır gibi alkol ruhsatı dağıtılacağını ve bunu dört gözle beklendiğini bilmeyen kimse yoktur.

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Bizim medeniyetimiz sosyal devlet üzere kuruludur. Sosyal devlet olmanın en önemli basamaklarını da dini-milli değerlerimiz oluşturur.

Cumhur İttifakının ayakta ve güçlü olmasının sebebi, sosyal devlet ilkelerini milletimizle birlikte yürütmesindendir.

Eğer meseleye dünyevi ve nefsi çıkarlarımızdan bakarsak, bilelim ki, ahiretimizi öteliyoruz demektir ve bunun hesabını bu dünyada ödemezsek de ahirette ödeyeceğizdir.

Tabii sözlerim, ahiret gününe iman edenler içindir. Sözlerim, her nefes alışverişine Allah’ın şahitlik ettiğine inanan, inanmakla kalmayıp, iman etme çizgisini geçenleredir.

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Ezcümle:

Milli iradesini kaybeden toplumlar, diğer halkların ve devletlerin şamar oğlanı olurlar. Biz millet olarak dini-milli değer yargılarımızla ancak güçlü olabiliriz.

Bu değerlere dost olmayanlarla yolculuğun sonu hüsrandır.