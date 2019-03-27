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Cumhurun dini ve milli değerlerine muhalefet

27 Mart 2019 Çarşamba

Şer kesimin organize olduğu kadar; hayırdan, iyilikten, doğruluktan, güzellikten yana olanlar organize olabilseler, şer cephesi bu kadar pervasızlaşamaz.

Gerçi, “Cumhur İttifakı” tarihimizde görülmediği kadar iyi bir organizedir ama şer yanlılarının birbirlerini sahiplendikleri kadar sahiplenemiyoruz maalesef.

Şercilerin birbirlerine olan sadakatlerine bakar mısınız? İçinde yaşadıkları halkımızın dini-milli değer yargılarına, cesurca toptan muhalefet edebiliyor ve bununla övünüyorlar.

Şimdi, çok önemli ama kimsenin pek de aklına getirmediği birkaç örnek verelim:

Diyelim ki, milletimizin dini milli değer yargılarına karşı açık veya gizli muhalefet eden kesimden birileri, Ak Parti veya MHP’li belediyelere başkan veya meclis üyesi oldu.

Malum Ak Partili ve MHP’li belediyelerin halkımız adına yaptığı büyük hizmetlerden birisi, il ve ilçelerinde sosyal tesisler açmak, insana hizmet noktasında önemli vazifeler ifa etmektedir.

Toplumun huzur ve güveni adına sosyal tesislerde alkol verilmemektedir. Dolayısıyla insanlarımız gönül rahatlığı içerisinde buralarda dinlenmekte ve kültürel faaliyet yapabilmektedirler.

CHP’li yahut ortaklarından birisi iş başına gelirse, sosyal tesislerde rakı ve bilumum içkiler koyarsa ki, elbet yapacaklardır. Oralarda huzur, güven kalır mı?

Daha iyi anlaşılması için şöyle diyelim:

Olmaz ya, olması da imkânsız ama bir an için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesislerinde, 1 Nisan sabahından itibaren alkol verilmeye ve içilmeye başlandı.

Buralarda alkol servisi yapılması ve içkiden sonra meydana gelecek nahoş olayların sorumlusu sadece belediye başkanı mı olacak?

Tabii ki yalnızca belediye başkanı olmayacak. Toplumumuzun huzur, güven ve istikrarına oy vermesi gerekenler, reylerini yerli yerince kullanmadıkları için esas sorumluluk onların olacaktır.

Dahası var ve sadece örnek İstanbul değil. Yine Ak Partili ve MHP’li belediyelerde, cumhurun huzurunu kaçıracak pek çok yerde alkol kullanımına müsaade edilmemektedir.

Böyle yerler CHP ve ortaklarının eline geçtiğinde bozuk para dağıtır gibi alkol ruhsatı dağıtılacağını ve bunu dört gözle beklendiğini bilmeyen kimse yoktur.

Bizim medeniyetimiz sosyal devlet üzere kuruludur. Sosyal devlet olmanın en önemli basamaklarını da dini-milli değerlerimiz oluşturur.

Cumhur İttifakının ayakta ve güçlü olmasının sebebi, sosyal devlet ilkelerini milletimizle birlikte yürütmesindendir.

Eğer meseleye dünyevi ve nefsi çıkarlarımızdan bakarsak, bilelim ki, ahiretimizi öteliyoruz demektir ve bunun hesabını bu dünyada ödemezsek de ahirette ödeyeceğizdir.

Tabii sözlerim, ahiret gününe iman edenler içindir. Sözlerim, her nefes alışverişine Allah’ın şahitlik ettiğine inanan, inanmakla kalmayıp, iman etme çizgisini geçenleredir.

Ezcümle:

Milli iradesini kaybeden toplumlar, diğer halkların ve devletlerin şamar oğlanı olurlar. Biz millet olarak dini-milli değer yargılarımızla ancak güçlü olabiliriz.

Bu değerlere dost olmayanlarla yolculuğun sonu hüsrandır.

 

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YORUM YAZ

  • AndızAndız46 dk önce
    Milleti öylesine kutuplaştırdınız ki, yakında "Türk Milleti" ile "AKP milletini" kıran kırana bir savaşa çağırırsanıź şaşırmayacağız.
  • mertmert59 dk önce
    ammada komik espiri yapmış,savunduğun akp izmir belediye başkanı güya bu devirde alkole karşı çıkmak gericiliktir yobazlıktır demişmişmiş ama ne akpden nede zeybekçiden öyle bir açıklama yok yalanlaması gelmedi ,istanbulda bela olan haram olanalkol izmire gelince helalmi oluyor
  • Şamil beyŞamil bey1 sa önce
    Sayın yazar önce milletin mili ve dini değerleri gelir sonra cumhurunki gelir bizim inancımız ve kadim geleneğimiz bunu böyle görmüş ve uygulamış kavramlar önem sırasına göre dizilir siyasi bakış açısı derseniz ondan elli yıllık bir eğitimci olarak anlamam o cahillerin işi savunduğumuz değerler cihanşümul olmalı vesselam
  • SelimSelim2 sa önce
    Ee o zaman İzmir'i alırsa şarabın başkenti yapacağını söyleyen Nihat Zeybekçi'yi nereye koyacağız. Ak Parti'nin ezici oyla aldığı Konya'nın alkol tüketimini biliyor musun. Yoksa Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğin halde bu duruma diyecek bir lafın yok mu.
  • UyarıcıUyarıcı2 sa önce
    Sayın yazar, ben gece çalışan bir Allahın kuluyum. Sabahleyin kahvaltımı yaparken sabah haberlerini biraz izleyeyim diye Trt haber, A haber,Tgrt haber, Akit Tv. ve benzeri muhafazakar denen o da ne demekse seyrediyorken az sonra gelen gùya devletin kontrollük verdiği mùhendis beyefendiler hemen kumandayı alıp Fox,Cnn vs. yabancı menşeeli kanallaraçeviriyorlar. Ben anlayamadım bu meseleyi. Hem devletten al maaşı hemde yabancı menşeeli tv.'leti seyret. Nereye varacağız sayın yazar bey böyle! Bizim okumuşumuz böyle olursa okumamımışımızın durumunu nasıl acaba!!! Selam ve sevgiler.
  • KAMilKAMil3 sa önce
    Şiraz’lı Sadi:senin iyiliğini isteyen yanlışını söyler kötülüğünü isteyen doğrusun devam et,der.
  • AliAli3 sa önce
    Size sorsalar biz sadece ıslah edicileriz dersiniz
  • Mehmet CeyhanMehmet Ceyhan4 sa önce
    Turkiyede biri dese ki "Musluman yalan soyler,haram yer,kendinden olmayana adaletsiz davranir,hosgorusuzdur,tek derdi para-guc-makamdir..." : Bunu söyleyene "Kâfir" dedik, soyletene "Günahkar" dedik, peki bunlari BILDIGI HALDE savunup,Islamin temsilcileri olarak gosterenlere ne diyecegiz?(Sorum "Çalıyorlar ama çalışıyorlar da" diyenler içindir)
  • UyarıcıUyarıcı4 sa önce
    Sayın yazar aynen makalenin başında belirttiğiniz gibi bu şer ittifakının birbirini tuttuğu gibi milli ve dini değerlerini tutmaya çalışanlar birbirini tutsalar demişsiniz, doğru söylemişsiniz. Acaba neden ki!!! Bu işte bir sakatlık olmasın!!!
  • Hacı Ömer. Hacı Ömer. 6 sa önce
    Sayın yazar, alkollü içeceklerden devletimiz önemli miktarda vergi alıyor. Madem öyle reis bir khk çıkarsın, içkiyi yasaklasin. Bu işi belediyelerin inisiyatifine bırakmasın. Dışarıdan gelen turistlerde gazoz icsin..
  • sedatsedat6 sa önce
    "Tabii sözlerim, ahiret gününe iman edenler içindir. " sözünüze gerçekten uyuluyor olsaydı bugünrejimin alkol üretmesi ve ithal edilmesi mümkün olmazdı.veya ancak müslümanların dışındaki kesim için mümkün olurdu.

Hüseyin Öztürk

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