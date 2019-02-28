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28 Şubat’ın medyasını yargılamak çok mu zor?

28 Şubat 2019 Perşembe

Hukukçu olmasaydım, belki ben de “Bir bildikleri vardır” derdim.

“O kadar da basit değil canım. Her şeyin usûlü, yordamı vardır” derdim..

“Hukukun gereği, demek ki böyle işletiliyormuş” derdim.

Kusura bakmayın..

Hukuki kavramlarla konuyu boğmaya hiç gerek yok.

Entel-dantel açıklamalarla, yargılamalardaki uzunluğun, tekrar tekrar ertelenen duruşmaların, şimdi de son olarak Yargıtay’da dosyanın bekletilmesinin hiçbir mantıklı izahı yok.. Olamaz.

Neden bahsediyorum?

Tabii ki 28 Şubat davasından..

Olay tarihi 1997..

İddianame tarihi 22.05.2013..

Karar tarihi de 13 Nisan 2018..

O günden bu yana da..

Yargıtay’da bekliyor..

Zaten iddianameyi hazırlamak için bile 16 yıl geçmiş..

Kararı vermek için 5 yıl geçmiş..

Şimdi de Yargıtay’da bir yıldır bekliyor..

Daha ne kadar bekleyecek ise..

Oysa..

Her şeyi ile, halkın gözünün önünde cereyan eden bu olaylar için, yargılamalar bu kadar zor olmamalı..

İşi hukuk kuralları içinde labirente çevirerek, kimsenin bir şey anlamayacağı çözümsüzlüğe götürmemek gerekir..

Diyeceksiniz ki, “Darbenin asker ayağı yargılandı. Kör topal da olsa, bir süre cezaevinde yatan oldu. Mahkumiyet alanlar oldu.. Ama 28 Şubat darbesinin medya ayağına dokunan olmadı.. Siyaset ayağından hesap sorulan kimse olmadı.. İşadamları ayağına, ‘Siz neler yaptınız öyle?’ diyen olmadı..”

Haklısınız..

Darbenin asker kolunu görüp, medya kolunu görmezden gelmek..

Asker sınıfından generalleri yargılarken, sivil sınıftan işadamı generalleri yargılamadan muaf tutmak..

Hiç akıl kârı değil..

Oysa, dava basit..

İddia basit..

Yargılama da basit olmalı..

Nedir iddia?

12 Haziran 1997 tarihli Hürriyet’in manşetindeki “Gerekirse silah bile kullanırız” başlığı.

Her şeyi ifade etmiyor mu?

Çağırırsınız, Hürriyet’in o tarihteki genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök’ü, oturtursunuz sanık sandalyesine..

“Söyle bakalım Ertuğrul.. Silah kullanmaktan bahsedilen manşetin spotunda, ‘Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya çalışan irticaya karşı mücadelede gerekirse silah kullanılacağını açıkladı’ diye yazmışsınız. Bu açıklamayı yapan kişiyi, söyler misin?”

Ertuğrul Özkök, kem edecek, küm edecek.

“Haber kaynağım gizlidir” diyecek..

“Tamam Ertuğrul’cuğum, biz o lafı edenleri, başka delillerle bulduk, cezalandırdık zaten.. Ama sen kaynak gizli ayakları ile, meşru hükümete karşı yapılmış silah kullanma tehdidini yayınlayan kişi olduğuna göre, senden başlayalım, medyadaki darbecilere cezaları vermeye” dersiniz..

Olur, biter..

Topu topu, 10 dakikanızı alır, tüm yargılama..

Ardından, çağırırsınız Oktay Ekşi’yi huzura..

“Aaaa.. Ne tesadüf Oktay amca.. Sen de gazetenle aynı gün, silahtan bahsetmişsin.. ‘Gerekirse silah da kullanarak’ başlıklı yazını üç harfliler mi yazmanı istedi? Nerden aldın bilgiyi” dersiniz..

Onun da vereceği cevabı üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz..

“O günlerdeki konjonktür gereği..” diye başlayıp devam ederken..

“Sadede gel Oktay amca..” der, hatırlatırsınız: “Silahtan bahsediyorsun.. Herhalde ‘Kastım oyuncak silahtı’ diyerek aklımızla alay etmeye kalkmazsın.. Kimlerle işbirliği içindeydiniz, anlat, anlatmasan da, karar hazır zaten” dersiniz..

Geçersiniz..

Çağırırsınız Cumhuriyet’in o tarihteki sorumlusunu..

“Siz biraz başlığı değiştirmişsiniz.. ‘Gerekirse silahla koruruz’ demişsiniz.. Hayrola?.. Çekindiğiniz bir şey mi vardı?” der, kafa bulursunuz..

Ardından Mustafa Balbay’a sorarsınız: “İrticaret’ten kastınız neydi? Haziran’da başkentin karanlık bulutlar tarafından istila edildiğini söylerken kastınız neydi?”

Yok öyle, “Efendim ben bir tespit yapıyordum.. Görüntü öyle idi” falan numaralarını..

“Sen 28 Şubat darbesinin neresinde idin, söyle arkadaş. Kara bulut, Erbakan hükümeti miydi? Seçmenin sandıkta oy verdiği partiye, siz kara bulut gözü ile mi bakıyordunuz? Sen CHP’ye oy vereceksin.. CHP seçimi kazanamayacak.. Senin eşit şartlarda yarıştığın rakip parti seçimi kazanacak. Sonra sen, darbeci generallerle iş pişirip, ‘Kara bulutlar’ diyerek, ayak oyunları ile hükümeti devireceksin öyle mi? Otur yerine.. Başaramadınız. Aldığın not da sıfır” der.. 

Onu da mahkumiyet listesine geçirirsiniz..

“Gel bakalım Milliyet” diyerek, sıradaki kartel yöneticisini çağırır, oturtursunuz sanık sandalyesine..

Sorarsınız: “Şu başlık açık seçik her şeyi ifade ediyor ama.. Biz bir de size soralım istedik.. ‘Ordudan son uyarı’ manşetinizin anlamı ne idi?”

Hemen devamında Derya Sazak’ı çağırırsınız: “Derya Bey.. Siz de aynı gün, şöyle başlık atmışsınız: ‘Tek, tarih vermediler..’ Demek siz darbeyi öğrenmişsiniz.. Sadece tarihini size vermemişler.. Öyle mi? Yoksa tarihi verdiler de.. Siz kıskandınız da mı, yazmadınız? Yoksa.. Muhataplarınıza Çin işkencesi yapmak için, ucundan azıcık azıcık bilgilerle mi yetiniyordunuz? Bir söyle de herkes öğrensin, ‘tarihi verilmeyen’ ne idi Sazak efendi? Çokomilk’lerin son kullanım tarihi mi?”

Sonra onu da alırsınız listeye..

Dönemin Sabah’ını unutmayalım..

Zafer Mutlu’su, Fatih Çekirge’si ile..

“Muhtıra gibi brifing” manşetini atanları da çağırırsınız..

“Genelkurmay’daki brifingi izleyen Sabah ekibinin ortak yorumu” diyerek, “Askerin hükümete muhtıra verdiği” iddiasında bulunan, ama tek kelime ile bu muhtırayı eleştirmeyen Sabah ekibinin kimlerden oluştuğunu sorarsınız..

“Tehlikeye büyük” ile neyi amaçladıklarını, “Silahla korumak” ile kardeş kavgasını mı kasdettiklerini sorup, onları da mahkumlar listesine alırsınız..

Hiç zor değil..

Tartışılacak küçücük bir konu yok..

Suçlar açık..

Deliller ayan beyan ortada..

“Bizim yaptığımız gazetecilik” diyenlere, “He he.. Biliyoz zaten” der, cezaları bastırırsınız..

“Bizim yaptığımız da yargılama.. Darbecilerin cezalarını verme” der, tebessümle birlikte kararı açıklarsınız..

Hiç zor değil..

Darbenin medya ayağı yargılanırken..

Bir yandan da..

“Asker abilerimiz bize hükümet kurma görevi vermiş..  Ne güzel etmişler” diyerek, bakanlık koltuğuna oturan, ardından 28 Şubat kararlarındaki kanunları çıkartanları da, alırsınız sanık sandalyesine..

Bir dönem yapılan hukuksuzlukların hesabını sormuş olursunuz..

Ki..

Kimse..

“Bizi gazeteciler destekler, işadamları desteklerse, başarırız” diyerek, 27 Nisan 2007 muhtırasına teşebbüs edemesin..

15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine teşebbüs edemesin..

 

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YORUM YAZ

  • yasaryasar23 dk önce
    üniversite mezunu gençler işsiz iş bulamıyor. iş bulsa da asgari ücrete çalıştırılıyor. yani köleliğe mahkum ediliyor. çalışma saatleri; sabah 7 akşam 7 bunlara kafa yorun . fasa fiso işlerle uğraşmayın.
  • HakanHakan29 dk önce
    Bende fetönün siyasi ayağına el atmak zor mu diye soruyorum ??
  • HOMO TOKMAKUSHOMO TOKMAKUS29 dk önce
    Turk un gucu bu kiralik katilleri yargilamaya ve ceza vermeye yetmez.Cunku bunlarin ve devletin sahibi Emperyalist buna musaade etmez bilakis daha cok kan doker.Bence sansinizi fazla zorlamayin.
  • kasimkasim1 sa önce
    yahu arkadas sende mi unutkansin, yoksa bilerek mi yapiyorsunuz anlamiyorum?! Su Ali Kirca denen adam ATV kanalinda, kendi kulaklarimla duydum " dugmeye ben bastim" diye acikca beyan etti 28 subat darbesine katildigini. Neden bu serefsizi yazmiyorsunuz? Gizli anlasmaniz mi var sizin ve iktidarin bu Ali Kirca'ya dokunulmayacak diye?
  • veliveli1 sa önce
    Hukuk sisteminin, hukukçunun alayının elden geçmesi gerekiyor. Önemli olanın(hukukçuların iyi niyetli ve temiz olanları için) sadece görev yapmak değil, hukukun tahakkuku olduğu misyonun kazandırılması gerekmektedir. Bu sistemde hukukun işi kesinlikle çok değil. Hukuk sistemi vehukukçular ortaklaşa ma'dur üretiyor. Mahkemeye düşen hakkını aramaya kafayı takmışsa mahkemenin abonesi oluyor. Ya da adaletsizliği içine gömüp lanet okuyor.Yargılamada mevzuat hazretleri şeklen ne diyorsa yine şeklen alelacele uydurup geçiyor. Hak yerini buldu mu bulmadı mı umurlarında olmuyor. Onlar kendilerini görev yapmış sanıyorlar. (Tabi bu söylediklerimiz iyi niyetli ve temiz hukukçular için geçerli. Diğerlerine adam kelimesini kullanmak kelime israfı olacaktır.) 28 Şubat bizim hukukçuların ve hukuk sisteminin 8-10 gömlek üstünde bir konu. Bu zavallılardan bunu beklemek büyük haksızlık. Otobüslere doluşup ilkokul öğrencisi formatında brifing almaya giden koca adam müsveddelerinin mirasçılarından 28 Şubatın hakkını aramak biraz safdillik olacaktır. Hukukçular, dişlerine göre bir gariban ancak onların egosunu zedelerse ona haddini bilmekte cevvaldirler.
  • YusufYusuf1 sa önce
    28 Şubatat TSK verdiği uyarılar dikkate alınsaydı ne 17/25 Aralık ne 15 Temmuz kalkışması olmazdı. Ancak bu sizin işinize gelmezdi.. Çünkü sisin için önemli olan devletin bekası değil çıkarlarınız yoz ideolojiniz.
  • 28 Şabat28 Şabat1 sa önce
    Ajda pekkan imam nikahi kiydik dedi diye hemen sorusturma ve dava yerken, muslum gunduz sehir sehir canli yayin canli yayin dolasip kemalizmi yikacagiz laikligi bitirecegiz seriat gelecek mahkeme kurduk diye diye dolanirken savcılar kılını kipırdatmadı.elazigda kimsenin alinmadigi 10 kasim toren meydanina nasil grubuyla girdi diyor Prof mehmet celik..erbakan i devirin sizi sayistay denetiminden cikartalim teklifi de yaziyor sendikalara yapilan.ve sayistay denetiminden cikan.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ONLAR RESMİ GÖREVLERİNİ YAPTILAR.ASKER VE ONLARIN BAĞLI OLDUKLARI GÜÇLER YAPTIKLARI BÜTÜN DARBELERİ VATAN MÜDAFASI OLARAK GÖRDÜLER VE BU ŞEVK VE HEYECAN İLE DARBE YAPTILAR.SONRASINDA HİÇBİR DARBECİYE HESAP SORULMADI.HATTA TALTİF EDİLDİLER. BÖYLE KIYAK BİR ALT YAPISI VE SONRASINDAKİ KAZANIMLARI OLAN "DARBECİLİK" İŞİ BIRAKILIR MI?HEM KARŞI TARAF DEDİĞİN,SEVMEDİĞİN HATTA NEFRET ETTİĞİN İNSANLARI HER ALANDAN SİLECEKSİN,AŞAĞILAYACAKSIN HEM DE ÇABA SARF ETMEDEN BOLCA DÜNYA NİMETİNE KAVUŞACAKSIN.NE ALAA..BUNUN TEK SEBEBİ DARBECİLERDEN HESAP SORULMAMASI.15 TEMMUZDAN SONRA GELMİŞ GEÇMİŞ BÜTÜN DARBECİLERDEN HESAP SORULUR GİBİ YAPILSA DA,SADECE FETÖ CÜLERDEN CİDDİ HESAP SORULUYOR.DİĞERLERİ SİZİNDE MALUM ETTİĞİNİZ GİBİ.ÖNCELERİ BİRAZ ÇEKİNMİŞ GİBİ İDİLER AMA ŞİMDİ KEYİFLERİ YERİNDE. ÇÜNKÜ ,KİMSENİN YAPTIĞI VE YAPACAĞI BİR ŞEY YOK.28 ŞUBATTA YAPTIKLARINI DA KAR HANELERİNE YAZDILAR.DARISI YENİ DARBELERE DEYİP HUZUR VE İŞTAH İÇERİSİNDE BEKLİYORLAR.İLGİNÇTİR.,BU MİLLETİN HAS EVLATLARI HER ALANDA HEP İKİNCİ PLANDA KALDI.RENGİ BEYAZ OLANLARIN SEVİYESİNE ÇIKABİLMEK İÇİN EN AZ 2 KAT DAHA FAZLA EMEK HARCAMAK ZORUNDA BIRAKILDI.12 EYLÜLDE MAMAK İŞKENCEHANESİNDE BİLE ,DEVAMLI İSYAN ÇIKARAN,ASKERE DİRENENLERE ATILAN COP SAYISI İLE VATAN SEVDALISI OLAN ,CEZAEVİ YÖNETİMİNİN BÜTÜN ZULÜMLERİNE BOYUN EĞEN ÜLKÜCÜLERE ATILAN COP SAYISI KARŞILAŞTIRILSA ,ÜLKÜCÜLER COPTAN DAHA FAZLA NASİPLENMİŞLERDİR. BU DEVLET KENDİNİ SEVENİ İMANI OLANI HİÇ SEVEMEDİ VE BUNU HEP HİSSETTİRDİ.HALA DA BU MANADA BİRAZ KIRINTILAR VAR.ELLERİNİZE SAĞLIK,HER ZAMAN Kİ GİBİ GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ..
  • Ayşe Ayşe 1 sa önce
    Ah ah ali bey buz başkanlık gelirse bu hainlerin cezası verilir mazlumların çilesi biter sandık aynı tas aynı hamam milli eğitime yoga getiren aileyi yıkan bakakanlig i nereye koyalım
  • Hasan girgin Hasan girgin 2 sa önce
    28 subatcilar fetoyu neden bitirmedi diye soran arkadas?? maalesef fetonun arkasinda hukumet ve abd var? siz bitirebiliomusunuz ki fetoyu?
  • HuhuukkHuhuukk2 sa önce
    Adalet tanzimdensatın alınabilir gibi konusuyorsunuz.niye adalet gelsinki.ahirete intikal eden alacaklar olsun.ki az bir bedelle kurtulamasinlar.ertugrul aydın doğan Fatih Oktay Tezkan vb.fetullah için ahiret vardır.ohhhhh
  • adalet mulkun temelidir.adalet mulkun temelidir.2 sa önce
    Elbette haksızlık yapan hukuk önünde hesabını vermelidir. 28 Şubat, geziprovokosyonu,15 temmuz darbe şakşakculari hesap vermelidir.250 şehidin, 2500 gazı mız, yüzbinlerce yetim dul kardeşimiz, gözü yaşlı ana baba mağdur adalet bekliyor. Dünyada bizdeki kadar hain hiçbir ülkede yoktur.sünger beyinli lerEMPERYALİZMamacına ulaştiginda önce hainleritemizler.EY BENİM SOLYANDANÇARKLİ, ENTEL,BURJUVA,AYDINLIK,İNSANIM? EMPERYALİZM ırak, Suriye, mısır, Libya ,Afganistanhangisine özgürlük, demokrasi getirdi? Batı denilen tek dışı kalmış canavar dün ne işe bugunde aynı. PARÇALA. BOL .YOKET. .....
  • OkurOkur3 sa önce
    Hadi medyayı anladık ta, kanunları çıkaranları da yargılamaya kalkarak vay halimize. Hukukçu değilim ama.kanunlari kanun çıkardıkları için yargılamak ta neyin nesi anlamadım.
  • Bize teror demecilerBize teror demeciler8 sa önce
    BUGUN %50 ye terorist deniyor diye uydurulurken muhalefetce , 2014 de diger %50 nin partisi Ak partiye teror orgutu işid uzerinden atılmadık iftira kalmamıştı BİZZAT chpli vekiller dillendirip, işid i ak partiye yapıştırıyorlardı.hukumet iŞİd i dumduz edince utandilar da sustular biraz.
  • 8 sa önce
  • Bize Terör deme diyenler Akpartiye neetmiştiBize Terör deme diyenler Akpartiye neetmişti8 sa önce
    BUGUN %50 ye terorist deniyor diye uydurulurken muhalefetce , 2014 de diger %50 nin partisi Ak partiye teror orgutu işid uzerinden atılmadık iftira kalmamıştı BİZZAT chpli vekiller dillendirip, işid i ak partiye yapıştırıyorlardı.hukumet iŞİd i dumduz edince utandilar da sustular biraz.
  • SevdaSevda8 sa önce
    O zaman turkiye de bir zulum vardi ama su anda yok mu saniuorsunuz sizde bu zulme kusura bakmayin ortaksiniz ses cikartmayarak ortak oldunuz yazilarinizi takip ediyorum fetoden esim yargilaniyo tanik ifade vermis ne dedigi kesin degil ben gitmedim ama su kisiler gitti gibi isim geciriyo mahkeye adami bulamadim diyerek dinlemekten vazgeciyo face den yazdim ben mi sohbete cagirdim su tarihte davan var iki cocugumu hastaneye dahi goturemiyorum ev hapsi var diye adam bildigi halde gitmedi mahkemede bulamadim diyerek dinlemekten vazgecti savci evlere senlik laptopa gomuluyo dava sirasinda esimin suvlu oldugunu ceza verilmesi gerektigini soyluyo kanit olarak astsubayliktan subay olmasi tanik ifadesi duuo ama esim direk subay ne taniga hazirladigimiz sorular soruldu ne de taniga zorla getirme karari cikartma olmadi dinleyin diye israr edince siz mahkemeyi uzatmaya mi cakisiyorsunuz dedi hakim vey esimin havuz sorgusu temiz cikti ne ankesor ne okull ne dersane ne baska feto kriteri yok hatta savci kendi hazirladigi ideanamede feto orgutu semasini gecmis gelecek bag kurarak anlatiyo onla bile ters dusuyo fakat 14 u de dava da simdiden ceza alacagimizi biliyoruz maalesef ki yargilanmiyoruz direk suclusun deniyo bu arada gozaltinda yapilanlari yazmiuorum psikolojik baskilari hic her yere yazdim su dosyaya bir bakin diye ama kimsenin umrunda degil sizde sorumlusunuz iki cocugumun cektigi babasizliktan benim cektigim acilardan yazar olarak bilip susuyorsaniz arada olur oule seyler diyorsaniz ha bilmiyorsaniz da artik bilin ve inanan bu haklari odeyemeyeceksiz Allah hepinizden sorsun her damla goz yasimi adaletsizligi ve cocuklarin hakkini varsa sucumuz asin ama haksizsiniz yargilanmiyiruz kanitlara bakmadan adi gecti varsir diuip eziyet ediliyoruz Rabbim sorsun hepinizden
  • 28 şubatcilar fetoyu neden bitirmedi28 şubatcilar fetoyu neden bitirmedi8 sa önce
    28 şubatı yapacak kadar devlete hakim olan laik kemalist tayfa neden kurumlara sızması ele gecirmesi 1980lerde bile Basında manşet olan fetòyu neden teror listesine alip bitirmemiş üzerine gidip yoketmemiş..Allah Allah.sadece erbakan a yuklendiler.
  • misafirmisafir9 sa önce
    ya kardesim "dün dündür" bugüne gelin...

Ali Karahasanoğlu

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