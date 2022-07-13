Zulme tepki dinmiyor! Cezaevinde yatarken bile nafaka

YENİ AKİT ANKARA

Süresiz Nafaka ile milyonlarca insanı mağdur olan ve aylarca hapis yatmak zorunda bırakılan erkeklere ilişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda "Erkeğin cezaevinde tutuklu veya hükümlü olması onu yoksulluk nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz" ifadeleri yer aldı.

Kararı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Arabul, "700 bin kişi rızası dışında Nafaka ödüyor. 1₺ falan da değil. Ödemeyen kişi cezaevine atılıyor, cezaevinde yatarken de nafaka ödemek zorunda, çünkü; nafaka yükümlüsünün cezaevinde yatıyor olmasının nafaka ödemesine engel olmadığına dair Yargıtay kararı var" diyerek tepki gösterdi.