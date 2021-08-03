Yüz binlerce yüzü güldürdü! "Çad'da çalmadık kapı bırakmayacağız"

2021 Kurban Organizasyonunda Afrika Çad bölgesine giden Asrı Vefa ekibi kesmiş olduğu çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan ile yoksul halkın sofrasını şenlendirdi. Türkiye ve dünya üzerindeki yoksul ve yardıma muhtaç bölgeleri önceleyerek Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde kurban organizasyonları düzenleyen Asrı Vefa Derneği, hangi ülkede ne kadar kesim yapılacağını, mağduriyet ve muhtaçlık durumuna göre tespit ederek, ekipler ve yardımcı partner kuruluşlar ile iş birliği halinde kurban etlerini muhtaçlara ulaştırdı. Kendisine emanet edilen hisseleri büyük bir titizlik ve özveri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Asrı Vefa Derneği, hem bölge halkını mutlu etti hem de kardeşlik köprülerini sağlamlaştırdı.

“Çad'da çalmadık kapı bırakmayacağız”

Asrı Vefa Derneği Genel Başkanı Ferhat Çakıcı, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özellikle Afrika Çad’da yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Çakıcı, “Asrı Vefa Derneğimiz vesilesi ile bu coğrafyada bulunmak gönüllere dokunmak bizleri mutlu ediyor. Dünyanın en yoksul üç ülkesinden biri olan Afrika Çad’da çalınmadık kapı, susuz kalmayan köy ve yarı çıplak yetim kalmayana kadar çalışmalarımızı aynı azim ile sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.