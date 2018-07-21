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Yürüyen ceset (Cotard) sendromu nedir?

Cotard sendromu beyin tümörleri, depresyon, panik atak, şizofreni veya paranoyalarla ortaya çıkıyor. Ne yazık ki kesinleşmiş bir tedavi yöntemi yok. Ağır vakalar gözlem altında tutulurken diğerlerine ilaç ve beyne elektrik şoku uygulanıyor.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:13
Yürüyen ceset (Cotard) sendromu nedir?

Cotard Sendromu, yani ‘yaşayan ölü sendromu’, 1880 yılında Fransız nörolog Jules Cotard tarafından isimlendirildi. Bu psikiyatrik rahatsızlığa yakalananlar ölü olduklarına ve organlarının yok olduğuna inanıyorlar. Yürüyen Ceset Sendromu nedir?

Cotard sendromu beyin tümörleri, depresyon, panik atak, şizofreni veya paranoyalarla ortaya çıkıyor. Ne yazık ki kesinleşmiş bir tedavi yöntemi yok. Ağır vakalar gözlem altında tutulurken diğerlerine ilaç ve beyne elektirik şoku uygulanıyor.

Dünyada yaklaşık 100 kişiyi etkileyen bu hastalığın belirtileri biraz korkunç. Hastalar vücutlarında kan olmadığını iddia ediyor, bedeninden çürümüş et kokusu geldiğini söylüyor, hatta teninde gezinen kurtları görüp görmediğinizi soruyor. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin ruhsal bozukluklar listesine giren bu hastalık neyse ki sık görülmüyor. Hastalığın ortaya çıkma yaşı ortalama 52 ve kadınlarda görülme sıklığı daha fazla.

'Her şeyimi kaybettim' duygusu bazen öyle baskın oluyor ki, hasta fiziksel kayıplar yaşadığını düşünmeye başlıyor. Önce bedeninin bir kısmını, ardından tüm bedenini kaybettiğini düşünüyor. İşte ölüm duygusu tam o noktada sarıyor hastayı. Ölü olduğunu düşündüğü için yemek yemeyi gereksiz buluyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:13
  1. COTARD SENDROMU
  2. Cotard sendromunun belirtileri nelerdir?

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