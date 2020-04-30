  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 22:28:11 -
Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

KOCAELİ (AA) - Kuveyt'ten uçakla İstanbul'a getirilen 250 yolcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Ali Fuat Cebesoy ile Canfeda Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na getirilen yolcular, buradan otobüslerle Kocaeli'ye nakledildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 250 yolcu, polis eşliğinde otobüslerle karantina için önceden boşaltılan ve dezenfekte edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İzmit ilçesindeki Ali Fuat Cebesoy ile Canfeda Hatun öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurtların çevresinde güvenlik önlemi aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı