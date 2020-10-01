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Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 771 milyon dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:52:28 -
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Eylül haftasında 101,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Eylül haftasında net 101,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 6,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 115,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Eylül itibarıyla 21 milyar 97,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 770,8 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 392,4 milyon dolardan 5 milyar 365 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 6,6 milyon dolarlık satışla 256,2 milyon dolardan 249,6 milyon dolara indi.

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