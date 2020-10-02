  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yunanistan’ın turizm geliri yüzde 80 geriledi
Ekonomi

Yunanistan’ın turizm geliri yüzde 80 geriledi

Yunanistan'ın en büyük iki gelir kaynağından biri olan turizm sektörü, korona virüs nedeniyle bu yıl yüzde 80 oranında geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:35:00 -
Yunanistan’ın turizm geliri yüzde 80 geriledi

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e verdiği raporunda, 2019 yılına oranla Yunanistan'ı bu yıl ziyaret eden turist sayısında yüzde 78 oranında bir gerileme olduğunu ve bu durumda ülkeyi ziyaret eden turistlerin bu yıl sadece 3 milyon 900 bini bulduğu" ifade ediliyor.

Yunanistan'ı ziyaret eden turist sayısı, 2019 yılında 31 milyona ulaşarak rekor kırmıştı.

Aynı rapora göre, bu yılın sonuna kadar turizm sektöründen elde edilecek gelir, 2019 yılında elde edilen gelirin yüzde 20'sine bile ulaşamayacak.

Yunanistan’da turizm sektöründe elde edilen gelir, 2019 yılında 18 milyar euroya ulaşmıştı.

Yunanistan’ın Turizm Bakanı Theoharis, korona virüs nedeniyle kaydedilen bu büyük düşüşün ABD, Rusya, Türkiye ve İsrail gibi ülkelerin Yunanistan ile sınırlarının kapalı kalmasından kaynaklandığını açıkladı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi. ..
Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı
Gündem

Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ’da Ermenistan askerleri ile PKK-YP..
Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, IMF ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay