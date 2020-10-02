Yunanistan’ın turizm geliri yüzde 80 geriledi

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'e verdiği raporunda, 2019 yılına oranla Yunanistan'ı bu yıl ziyaret eden turist sayısında yüzde 78 oranında bir gerileme olduğunu ve bu durumda ülkeyi ziyaret eden turistlerin bu yıl sadece 3 milyon 900 bini bulduğu" ifade ediliyor.

Yunanistan'ı ziyaret eden turist sayısı, 2019 yılında 31 milyona ulaşarak rekor kırmıştı.

Aynı rapora göre, bu yılın sonuna kadar turizm sektöründen elde edilecek gelir, 2019 yılında elde edilen gelirin yüzde 20'sine bile ulaşamayacak.

Yunanistan’da turizm sektöründe elde edilen gelir, 2019 yılında 18 milyar euroya ulaşmıştı.

Yunanistan’ın Turizm Bakanı Theoharis, korona virüs nedeniyle kaydedilen bu büyük düşüşün ABD, Rusya, Türkiye ve İsrail gibi ülkelerin Yunanistan ile sınırlarının kapalı kalmasından kaynaklandığını açıkladı.