Yumurtayı asla böyle pişirmeyin! Zehirliyor

Yumurta protein, vitamin ve çinko mineralleri çok fazla vardır. Uzmanlara göre her gün 1 yumurta tüketmek vücudu korur. Peki yumurta nasıl pişirilmelidir? Yumurta pişirmenin püf noktaları nelerdir? İşte detayları...

CNN TÜRK'te yer alan habere göre, yumurta pişirildiğinde avidin yapısal değişikliklere uğrayarak biotine bağlanma kabiliyetini kaybeder ve dolayısıyla biotinin vücut tarafından emilmesi kolaylaşır.

Çiğ yumurta tüketmeyin

Çiğ veya az pişmiş yumurta gıda zehirlenmesine neden olabilen Salmonella adı verilen bir tür patojenik bakteri içerebilir, bu nedenle yumurta çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir. Aynı zamanda pişirme işlemi yumurtanın içerisindeki protein ve biotinin sindirimini kolaylaştırır. Isı, yumurta proteinlerinde yapısal değişikliklere neden olarak sindirilebilirliği artırır.

Konuyla ilgili yapılan bir çalışma, insan vücudunun pişmiş yumurtanın proteinin yüzde 90,9'unu, çiğ yumurtanın proteininin ise yüzde 51,3'ünü kullanabildiğini bulmuştur. Yumurta, metabolizmada önemli görevleri olan biotin için iyi bir kaynaktır. Yumurta beyazında bulunan avidin, biotine bağlanarak vücudun kullanmasını engeller.

Yumurta pişirildiğinde avidin yapısal değişikliklere uğrayarak biotine bağlanma kabiliyetini kaybeder ve dolayısıyla biotinin vücut tarafından emilmesi kolaylaşır.

Yumurtayı yüksek ısıda uzun süre pişirmeyin

Yumurtayı yüksek ısıda uzun süre pişirmek A vitamini, D vitamini ve antioksidan kayıplarına neden olur. Bununla birlikte, yumurta yüksek ısıda pişirildiğinde içerisindeki kolesterol oksitlenebilir ve oksisteroller olarak bilinen bileşikler üretebilir. Kandaki oksitlenmiş kolesterol ve oksisteroller kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılıdır.

1 orta boy yumurta 1,4 mg demir içerir. Yumurtayı domates, maydanoz, dereotu gibi C vitamini kaynaklarıyla tüketmek yumurtanın içerisindeki demirin emilimini artırır. Bununla birlikte, yumurta ve peynir de faydalı bir kombinasyondur. Yumurta sarısındaki D vitamini, peynirdeki kalsiyumun emilimini artırır.

Kolestrolü olanlar yumurta tüketmeli mi?

Kolesterol her hücre zarı için gerekli olan yapısal bir moleküldür ve vücutta çok önemli bir işlev görür. Bununla birlikte, yüksek kolesterol seviyeleri kalp hastalıkları riskinin artmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bir büyük boy yumurta 212 mg kolesterol içerir, bu miktar diğer gıdalara kıyasla fazladır. Kolesterol seviyeleri yüksek bireyler, yumurtanın yüksek kolesterol içeriği nedeniyle tüketiminde tereddüt yaşayabilirler.

Ancak yapılan çalışmalar, yumurtanın kolesterol seviyelerini olumsuz etkilemediğini ve yumurta yemenin kalp koruyucu etkisi olan iyi kolesterol olarak bilinen HDL'de artış sağlayabileceğini göstermektedir.

Yine de kolesterol seviyeleri yüksek olan bireylerin haftada 3-4 defa yumurta tüketmeleri çok daha güvenli olacaktır. Sağlıklı bireylerde ise günde 1-3 adet yumurta yemenin tamamen güvenli olduğu yapılan çalışmalarla desteklenmektedir.