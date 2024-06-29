Yumurtalı kuşkonmaz: Kahvaltı sofrasından eksik olmayan lezzet! En iyi geleneksel kahvaltı ile sağlığınızı koruyun!

Halk dilinde serçe otu olarak da bilinen kuşkonmaz, Sibirya'dan Güney Afrika'ya kadar 300'e kadar yerli türü bulunan, zambak ailesine mensup ve sivri bölümleriyle tanınan çok yıllık yeşil bir bitkidir. Lezzet açısından sofralarda yer bulan kuşkonmaz, hem sağlıklı hem de lezzetli sebzeler arasında yer alır. Hamilelik sürecinden kalp ve damar sağlığına, bağışıklığı güçlendirmesinden kas ve iskelet sisteminin desteklenmesine kadar pek konuda faydası bulunan kuşkonmaz, bu faydalarını zengin antioksidan içeriğinden alır. Ayrıca kuşkonmaz su ve lif içeriği sayesinde zayıflamaya da yardımcı olur.

Çok lezzetli tarif ile karşınızdayız!

Malzemeler:

1 bağ kuşkonmaz

1 yumurta

1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

tuz, karabiber

tereyağ veya sıvıyağ

Yapılışı:

Kuşkonmazları yıkayıp doğrayalım . Çok sert sap kısımlarını atabilirsiniz. Teflon tavaya yağımızı alalım doğranmış kuşkonmazlarımızı ekleyip kavuralım( yaklaşık 5 dk çok çabuk yumuşuyor) Üzerine kaşar ,tuz ve karabiberi ekleyelim en son yumurtamızı kıralım ve yumurtamız pişince servis yapalım.

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Kuşkonmaz K vitamini, B vitamini (folat), C vitamini ve A vitamini açısından oldukça zengindir.Kuşkonmazda ayrıca folat dışında da B1, B2, B3 ve B6 B vitaminleri bulunur. Kuşkonmaz lif, manganez, bakır, fosfor, potasyum ve protein için iyi bir kaynaktır.

Bahar aylarında taze halde kolayca bulunan sebzeyi haziran aylarının ilk haftalarına kadar bulmak mümkün olur. Özellikle marketlerde yaz başlarına kadar kuşkonmaz sebzesi bağ halinde satılır.