‘YTB ve TİKA’, Ahıska Türklerinin yanında

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ahıska Türklerini destekleyen çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Bu çalışmalardan YTB’nin, kapsamlı bir şekilde ortaya konulduğu ve sürgün sırasında yaşanan acılara dikkat çekilen önemli etkinliklerden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde geçen yıl gerçekleşti. YTB tarafından düzenlenen “Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı”nda, Ahıska sürgünü tanıkları ve yaklaşık 3 bin Ahıskalı misafir Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya geldi.



Öte yandan; YTB, Ahıska Türklerinin sosyo-kültürel yapısını tespit etmek için onların yaşadığı yerleri ziyaret ederek elde edilen verileri akademisyenlerin kullanımına da sundu. Bu çerçevede, Ahıska Türklerinin cami, mezarlık, hamam, medrese, çeşme, minare, arasta ve namazgah gibi eserlerinin tespit edilmesi amacıyla Ahıska bölgesindeki 220 köy YTB desteğiyle düzenlenen proje kapsamında ziyaret edildi. Çalışma kapsamında ayrıca Türkiye ve Gürcistan arşivleri de incelendi, proje sonucunda Ahıska Bölgesindeki Türk İslam Mimari Yadigarları Kitabı yayımlanarak araştırmacıların hizmetine sunuldu.



Eğitim faaliyetleri destekleniyor



YTB, eğitim faaliyetleri kapsamında Ahıska Türklerinin Gürcistan’da yükseköğrenim görmesini de teşvik ediyor. Bugüne kadar onlarca Ahıskalı öğrenci Gürcistan’daki yükseköğrenim kurumlarından YTB’nin desteğiyle mezun oldu.



Ahıska Türklerinin bulundukları toplumla bütünleşmesi, etki alanlarının genişlemesi ve öğrenim seviyelerinin artırılması için de YTB, onların yaşadıkları ülkelerde üniversite hazırlık kursları düzenleniyor. YTB ayrıca, Ahıskalı Türkçe öğretmenlerine yönelik Türkiye’de Türkçe yaz okulu programını da hayata geçirdi. Geçen yıl “Ahıskalı Gençler II. Hukuk Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya, Türkiye’de eğitim gören Ahıskalı öğrenciler ile yurtdışından gelen Ahıska Türkü gençler katıldı.



TİKA’nın desteğiyle anayurtlarını ziyaret



YTB’nin yanı sıra TİKA da Ahıska Türklerine destek kapsamında çok sayıda projeyi hayata geçirdi. TİKA ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) iş birliğinde her yıl düzenlenen programlar kapsamında, 1944’te sürgüne maruz kalarak yurtlarından edilmiş ve Orta Asya’nın çeşitli ülkelerine yerleşmiş olan Ahıska Türkleri, anayurtlarını ziyaret etme imkanına sahip oldu. Başkanlık, Gürcistan’da yaşayan Ahıska Türklerinin bu ülkeyle entegrasyonlarını sağlamak için bölgede istihdam amaçlı çeşitli projeler geliştirdi.



Öte yandan, TİKA tarafından 2016’da Gürcistan ve Azerbaycan’da “Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, bölgede belirlenen ihtiyaç sahibi çiftçi ailelere arı kovanları ve arıcılık malzemeleri temin edildi. Ahıska ve Acara bölgesinde yaşayan 30 aileye 200 arılı kovan teslim edildi.



Ahıskalı gençlere mesleki eğitim projesi



Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan Ahıskalılardan, nitelikli eleman yetiştirerek yeni istihdam fırsatlarının oluşturulması maksadıyla, Ahıskalılar Derneği iş birliğinde 2017-2018 eğitim-öğretim süresi boyunca bir meslek okulundaki otomotiv tamirciliği ve kuaförlük eğitimine katılacak 5 kişinin eğitim giderleri TİKA tarafından üstlenildi. TİKA, son yıllarda Ahıska’ya geri dönen sürgün mağdurlarının yerel toplumla entegrasyonu ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla tarım projelerine destek vererek, Ahıskalıların kurduğu kooperatife seralar yapılmasına katkı sağladı. Bu kapsamda, 2017 ve 2019’da Gori ve Ahıska’da yaşayan 43 aile için seralar kuruldu.



Ahıskalılara gıda yardımı ve ramazan desteği



Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) uluslararası mücadele kapsamında, TİKA tarafından gerçekleştirilen Gıda Yardımı Projesi’yle Ahıska, Gori ve Samtredia’da yaşayan Ahıskalı ailelere 180 gıda yardım kolisi dağıtıldı. Ayrıca, yine ramazan ayında Gürcistan’ın her bölgesinde yaşayan Müslümanlara yapılan gıda desteği projesi kapsamında Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi vasıtasıyla Ahıskalı ailelere gıda yardımı desteğinde bulunuldu.