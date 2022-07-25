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Aktüel YPG/PKK'lı teröristlerden kalleş saldırı
Aktüel

YPG/PKK'lı teröristlerden kalleş saldırı

Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 20:29:00 -
YPG/PKK'lı teröristlerden kalleş saldırı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.

Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine 5 roket saldırısı düzenledi. Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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