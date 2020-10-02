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Ekonomi Yozgat'ta jeotermal kaynak arama sahası ihalesi
Ekonomi

Yozgat'ta jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 08:35:20 -
Yozgat'ta jeotermal kaynak arama sahası ihalesi

ANKARA (AA) - Yozgat'ta jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

Yozgat İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesinin İkikara köyü içindeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Alanı 3,019 hektar, tahmini bedeli 380 bin lira olan sahanın ihalesi, 19 Ekim Pazartesi günü saat 10.40’ta Yozgat İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

İhale dosyası mesai saatlerinde Yozgat İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğünden görülebilecek ve ihaleye katılacaklar ücreti mukabilinde dosyayı satın alabilecek.

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