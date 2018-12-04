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Yozgat Şeker Fabrikası önünde işçilerden kadro eylemi

Yozgat Şeker Fabrikası önünde toplanan 110 taşeron işçi, kendilerine kadro verilmesi için eylem yaptı.

04 Aralık 2018 Salı 12:10
Yozgat Şeker Fabrikası önünde işçilerden kadro eylemi

Yozgat Şeker Fabrikası’nda çalışan 110 taşeron işçisi, fabrika önünde toplanarak kadro eylemi yaptı.

Yozgat Şeker Fabrikası önünde toplanan taşeron işçiler adına konuşan işçi Osman Peker, özelleştirme kapsamında olan Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde çalışan taşeron işçilerin kadro beklerken şu an işsiz kalabileceklerini ileri sürerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 Aralık 2017 tarihinde ‘taşeronu bitiriyoruz’ açıklaması her kesimden takdir toplamış, ancak 24 Aralık 2017 tarihli 696 sayılı KHK ile 1 milyon 20 bin çalışana kadro verileceği belirtilmiş, fakat bizler kadro umudu ile beklerken ‘KİT’ diye tabir edilen Kamu İktisadi Teşebbüsü içinde olan 4046 Sayılı Kanuna Tabi Kuruluşlara dahil olduğumuzdan kadro dışı kaldık” dedi.

3 Nisan 2018 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ‘şeker fabrikalarını özelleştirme kararı’ ile 14 şeker fabrikasının satıldığını hatırlatan Peker, “Satılan bu fabrikaların 9 tanesi şu ana kadar devrolmuştur. Satılan fabrikalardaki çalışan taşeron arkadaşlarımızdan Erzurum’da 50, Bor’da 40, Elbistan’da 55, Çorum’da 95, bugün itibari ile 32 kişinin işine son verilen Afyon Şeker Fabrikası ve toplamda ise yaklaşık 530 kişi işten çıkarılmış ve işten çıkarılmaların arkasının geleceği de aşikardır. Devlet büyüklerimizden birçok bakanımız ve milletvekillerimizle defalarca görüşmeler yaptık. Kesinlikle mağdur edilmeyeceğimiz söylenmesine rağmen işten çıkarılmalar hızla başlamış ve Yozgat’ta tek bacası tüten Yozgat Şeker Fabrikamızda ise 110 taşeron arkadaşımız işsiz kalmayla karşı karşıyadır” diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:10
  1. Erzurum
  2. Çorum
  3. Afyon
  4. Yozgat Şeker Fabrikası
  5. Eylem
  6. kadro eylemi
  7. taşeron işçiler

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