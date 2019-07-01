Yörük beylerinden Kazım Kurt’a ziyaret Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ’Yörük Beyleri’ ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ’Yörük Beyleri’ ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği (Çel- Der) Başkanı Mehmet Taş,Honamlar Yörük Beyi Mehmet Yılmaz, Antalya Yörükler Derneği Başkanı Süleyman Göçmen, Teke Yörükleri Federasyon Başkanı Abdullah Duman, Eskişehirspor Başkan Vekili Ahmet Eryörük ve Sebahattin Tetik katıldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Kazım Kurt’u tebrik eden Yörük Beyleri, Başkan Kurt’a yeni dönem de başarılar diledi. 25 Ağustos’ta Honam’da büyük bir Yörük şenliği yapacaklarını söyleyen Yörük Beyleri, Başkan Kurt’u bu şenliğe davet ettiler.

Yörük Beylerine ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Yörük geleneğini yaşatarak yeni nesillere aktardıkları için Yörük Beylerine teşekkür etti.

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