Yönetim kararını verdi! Muslera'nın yerine gelecek isim için teklif yapıldı

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmadan oyuncu alamayacak olan Galatasaray, yıldızlarına gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. O yıldızların başında da Fernando Muslera geliyor.

Uruguaylı file bekçisi, Dünya Kupası'ndaki Fransa maçında her ne kadar hatalı gol yese de turnuvada genel anlamda iyi bir performans ortaya koydu. Dünyanın en iyi 7. kalecisi olarak gösterilen Fernando'ya Avrupa'nın önde gelen bir takımından teklif geldiği ortaya çıktı.

BURSASPOR'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Maddi anlamda sıkıntılı olan Galatasaray da Muslera'yı satıp nakit akışı sağlamak istiyor. Uruguaylı file bekçisi her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu belirtsede hayalinin Premier Lig'de forma giymek olduğu biliniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çalan takım İngiltere'den olunca Fernando da bu teklife sıcak yaklaştı. Cim Bom da Muslera'nın alternatifi olarak Bursaspor'un milli kalecisi Harun Tekin'i belirledi. Hatta, Galatasaray yönetiminden bir isim, Harun için yeşil-beyazlı kulübe teklifte bile bulundu.

GÖZLER MUSLERA'DA

Bursaspor'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Harun için 2 milyon 500 bin euro bonservis teklif etti. Maddi anlamda zor günler geçiren Yeşil-Beyazlı yönetim, bu teklife olumlu yanıt verdi. Şimdi gözler Fernando Muslera'nın transferine çevrildi. Uruguaylı kaleci için Aslan'a 10 milyon euro önerildiği ancak Sarı-Kırmızılılar'ın 13 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında. Bu transfer gerçekleştiği an Harun Tekin, Sarı-Kırmızılı takıma imza atacak.

(GÜNEŞ)