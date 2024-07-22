  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hodri meydan dediler ve... Doue ve Wendel'de son durum ne? Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu açıkladı!

Rusya'dan Ukrayna'ya ağır darbe! 2 bölgeyi ele geçirdiler

Katil İsrail Refah'a saldırdı: Çok sayıda şehit ve yaralı var

Barents Denizi üzerinde tehlikeli karşılaşma! Rusya savaş uçaklarını kaldırdı

Cumhuriyet'ten Sabancı'ya belaltı vuruş! Ne yapılmak isteniyor?

Dünyanın en güçlü SİHA’ları! Türkiye listeye damga vurdu

Askeri güç karşılaştırması! Türkiye mi, Yunanistan mı daha güçlü?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sokaklarımız köpeklerden temizlenmeli

Real Madrid’de Arda Güler çılgınlığı: Tüm düşmanlara artık hodri meydan! Arda Güler de topçu mu diyenlere gelsin…

Moody's'in Türkiye kararı ekonomiyi nasıl etkileyecek? İşte ekonomistlerin görüşü
Gündem Yolcular isyan etti! Jestleri de küçük kekle su oldu
Gündem

Yolcular isyan etti! Jestleri de küçük kekle su oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-22 01:22:00 -
Yolcular isyan etti! Jestleri de küçük kekle su oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 22.30'da olan Pegasus'un bir seferi önce 23.25'e ardından 01.30'a ertelendi. Pegasus Havayolları, yolculara rötar bilgisinin olduğu mesajı geç atarak mağduriyeti katlarken, rötar nedeniyle yolcularına jest olarak ücretsiz ikramda bulunacağı anonsunu yapan Pegasus, sadece küçük bir kek ve su verdi.

Pegasus Havayolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 22.30'da olan bir uçuşunu iki defa erteleyerek 01.30'a erteledi. Yolculara geç bilgilendirme yaparak süreci iyi yönetemeyen Pegasus'un jest olarak da küçük bir kek ile bir bardak su vermesi iyice çileden çıkardı.

İKİ DEFA RÖTAR YAPTI, YOLCULAR İSYAN ETTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'nın yaptığı rötarlar nedeniyle yolcular çileden çıktı. Şirket, saat 22.20'daki seferini önce 23.25'e aldı. Uçağa binmeyi bekleyen yolcular kısa süre sonra ikinci bir şok yaşadı. Pegasus, bu kez de seferi 01.30'a erteledi. Şirket rötar bilgisini yolculara geç mesaj atarak mağduriyeti de katladı.

SADECE KÜÇÜK KEKLE SU VERDİLER

Pegasus'un yaptığı rezillik bununla da sınırlı kalmadı. Rötar nedeniyle yolculara jest yapacağını ve ücretsiz ikramda bulunacağı anonsunu yapan Pegasus, sadece küçük bir kek ile bir bardak su verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"BU BİR RÖTAR DEĞİL RESMEN İPTAL"

Çileden çıkan yolcular, "Bu bir rötar değil resmen iptaldir. Bize baştan iptal edildiğini söyleseler belki de bir sonraki güne planlarımızı yapar ya da başka havayolu ile uçuşumuzu gerçekleştirir mağdur olmazdık." dedi.

YOLCULAR CİMER'E ŞİKAYET EDECEK

Yaşadıkları mağduriyetin ardından yolcular harekete geçti. Yolcular, Pegasus'u CİMER'e şikayet edeceğini söyledi.

Pegasus’tan dev adım: çevreci filo hamlesi! Onlarca yeni uçak alım yapacak! İşte açıklaması
Pegasus’tan dev adım: çevreci filo hamlesi! Onlarca yeni uçak alım yapacak! İşte açıklaması

Ekonomi

Pegasus’tan dev adım: çevreci filo hamlesi! Onlarca yeni uçak alım yapacak! İşte açıklaması

Aman dikkat! Havalimanına gitmeden kontrol edin! THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri!
Aman dikkat! Havalimanına gitmeden kontrol edin! THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri!

Ekonomi

Aman dikkat! Havalimanına gitmeden kontrol edin! THY ve Pegasus'tan sefer iptalleri!

Pegasus'tan dev adım! 4 yıl önceki olay üzerine: Pegasus yeni hat açılışı için her geçen gün sayıyor!
Pegasus'tan dev adım! 4 yıl önceki olay üzerine: Pegasus yeni hat açılışı için her geçen gün sayıyor!

Ekonomi

Pegasus'tan dev adım! 4 yıl önceki olay üzerine: Pegasus yeni hat açılışı için her geçen gün sayıyor!

Havacılıkta SAF kullanımı ile uçuşları üç kat artacak
Havacılıkta SAF kullanımı ile uçuşları üç kat artacak

Ekonomi

Havacılıkta SAF kullanımı ile uçuşları üç kat artacak

Pegasus’tan yeni hat: Sabiha Gökçen-Kahire Sphinx
Pegasus’tan yeni hat: Sabiha Gökçen-Kahire Sphinx

Ekonomi

Pegasus’tan yeni hat: Sabiha Gökçen-Kahire Sphinx

Pegasus’tan yeni hat: Sabiha Gökçen-Kahire Sphinx
Pegasus’tan yeni hat: Sabiha Gökçen-Kahire Sphinx

Ekonomi

Pegasus’tan yeni hat: Sabiha Gökçen-Kahire Sphinx

{relation id:1772610 slug:'pegasustan-dev-adim-cevreci-filo-hamlesi-onlarca-yeni-ucak-alim-yapacak-iste-aciklamasi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23