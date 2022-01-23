Yolcu otobüsü yan yattı! Yolcular şoföre tepki gösterdi

Sancaktepe’de buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü boş arsaya düşerek yan yattı. Kazada otobüste bulunan 25 yolcu yara almadan kurtulurken otobüs şoförüne yolculardan tepki geldi. Kaan Uzun, yaptığı açıklamada, “Zaten belliydi, insanların hayatını tehlikeye attı. Yokuş olduğunu bile bile öndeki arabaya vurduğu halde bastı gaza gitti." dedi.

Kaza, saat 22:00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmir’den İstanbul’a gelen 76 AZ 996 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü buz tutan caddeden yokuş aşağı inerken kayarak arsaya düştü. İçinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs arsada yan yattı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsteki yolcular kazadan burunları dahi kanamadan kurtuldu. Kazayı gören ve duyan meraklı vatandaşlar olay yerine geldi. Buz tutan cadde belediye ekipleri tarafından yeni bir kazanın gerçekleşmemesi için tuzlandı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

“İnsanların hayatını tehlikeye attı”

Kaza yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Kaan Uzun, “Zaten belliydi, yani burada bile ters yoldan girdi. Yolcuları otobanda bırakıp mahalle arasından girmeye çalıştı, insanların hayatını riske atmasın. Bu hava şartlarından dolayı zaten terse girmiş ve bütün herkese selektör yapa yapa geliyor. İnsanların hayatını tehlikeye attı. Yokuş olduğunu bile bile öndeki arabaya vurduğu halde bile bastı gaza gitti. Yolcular da uyardı zaten. Otobüste herkes rahatsızdı fakat adam anlamadı. Aşağı doğru indi, görüyorsunuz zaten. Yaralımız yok çok şükür.” dedi.