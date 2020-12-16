YÖK'te "Devlet Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı"

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK), Meslek Yüksekokullarında (MYO) uzaktan eğitim, sınavlar, staj ve iş yeri eğitimlerine ilişkin süreçlerin ele alındığı "Devlet Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı" yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, online toplantının YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve MYO Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Açıkgöz'ün başkanlığında yapıldığını bildirdi.

Toplantıya, YÖK MYO Çalışma Grubu Üyeleri ve devlet üniversitelerinin MYO müdürleri ile koordinatörlerinin de katıldığını belirten Saraç, "Toplantıda devlet üniversitelerimizin bünyesinde yer alan MYO'larda pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitim, sınavlar, staj ve iş yeri eğitimlerine ilişkin süreçler ele alındı. Ayrıca uygulamalı eğitimlerde yaşanan sorunlar tartışılarak bir durum değerlendirmesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Saraç, YÖK olarak, vakıf yükseköğretim kurumlarının MYO müdürleri ile de benzer bir toplantı gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.