Yine aynı terane! Seçimle gelenin yeri adliye koridorları değilmiş!

CHP’li Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e yönelik uygulanan gözaltı süreci, bir hukuk meselesi olmaktan öte Bursa halkının sandıktaki tercihine yapılmış büyük bir haksızlıktır” dedi.

“HALKIN İRADESİ, HER TÜRLÜ BASKIDAN DAHA BÜYÜKTÜR”

Sosyal medya hesabından; “Görevinin başında olan, her an çağrıldığında ifade vermeye gidebilecek bir belediye başkanının bu yöntemle gözaltına alınması akla da vicdana da sığmaz” ifadeleriyle duygu sömürüsü yapmaya çalışan Özdemir şunları yazdı: “Bu yapılanlar, hizmet etmesi gereken bir başkanı işinden alıkoymak, şehre vakit kaybettirmektir. Şunu herkes bilmelidir: Seçimle gelenin yeri adliye koridorları değil, halkın yanıdır. Kaçma şüphesi olmayan, yeri yurdu belli bir başkana bu muameleyi yapmak, adaletin değil, başka önceliklerin devreye girdiğini göstermektedir. Halkın iradesi, her türlü baskıdan daha büyüktür. Bizler ayrıcalık değil, sadece herkese eşit işleyen bir adalet istiyoruz. Bursa’nın seçtiği Başkanımız Mustafa Bozbey’in sonuna kadar yanındayız.”