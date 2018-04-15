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Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını!

Eskişehir ile Samsunspor arasında oynanan maçın 42. dakikasında ilginç olaylar yaşandı. Teknik direktör Yılmaz Vural futbolcusunun boğazına yapıştı.

15 Nisan 2018 Pazar 15:21
Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını!

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor ile Samsunspor'u kozlarını Eskişehir'de paylaşırken, mücadelede ilginç anlar yaşandı.

Maçın 42. dakikası itibariyle Eskişehirspor 3-0 öndeyken kırmızı siyahlı futbolcular ile Samsunsporlu oyuncular arasında gerginlik yaşanırken, maçın hakemi oyuncuların arasına girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Saha kenarında olayı izleyen Eskişehirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, bir anda sahaya girerek oyuncularının yanına gitti.

Deneyimli teknik adam, Semih Güler'in boğazına yapışarak saha kenarına çekmeye çalıştı. Eskişehirsporlu bazı futbolcular bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, kendinden geçen hocalarını sakinleştirmek için büyük çaba sarf ettiler. Güler ile Vural arasında yaşanan bu olay maçın önüne geçti.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 15:21
  1. Samsun
  2. Yılmaz Vural
  3. Eskişehirspor

YORUM YAZ

  • OAOA1 gün önce
    Bu yilmaz vural denen saskin ordek kendini ne zannederki. Ben oyuncu olsambu densize haddini bildriridim. Yine is basinda sov yaparak ilgi cekmek istiyor cok garip bir kisiligi var. Yasli basli adam. Simarik tip.
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