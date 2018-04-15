Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını!

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor ile Samsunspor'u kozlarını Eskişehir'de paylaşırken, mücadelede ilginç anlar yaşandı.



Maçın 42. dakikası itibariyle Eskişehirspor 3-0 öndeyken kırmızı siyahlı futbolcular ile Samsunsporlu oyuncular arasında gerginlik yaşanırken, maçın hakemi oyuncuların arasına girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.



Saha kenarında olayı izleyen Eskişehirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, bir anda sahaya girerek oyuncularının yanına gitti.



Deneyimli teknik adam, Semih Güler'in boğazına yapışarak saha kenarına çekmeye çalıştı. Eskişehirsporlu bazı futbolcular bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, kendinden geçen hocalarını sakinleştirmek için büyük çaba sarf ettiler. Güler ile Vural arasında yaşanan bu olay maçın önüne geçti.