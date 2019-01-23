Yılmaz Özdil'in 'özel seri' Mustafa Kemal satışı, akıllara Kibar Feyzo'yu getirdi! 'Öküz alırız o parayla'
Yılmaz Özdil'in yazdığı ve Atatürk sömürüsü için her türlü cambazlığın düşünüldüğü 'Mustafa Kemal' kitabının el yapımı ciltlerinin 2 bin 500 TL'ye satılması, Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo filminden bir sahneyi akıllara getirdi. Sabah saat 09.05'te başlayan kitap satışının ilk müşterisi de Yılmaz Özdil oldu.23 Ocak 2019 Çarşamba 23:42
Yılmaz Özdil'in el yapımı olarak 1881 adet üretilen 'Mustafa Kemal' kitabı, bu sabah saat 09.05'te satışa çıktı.
2 bin 500 TL'ye satışa sunulan kitabın satışından 4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde edildi.
İlk satışın Yılmaz Özdil'e yapıldığı Mustafa Kemal kitabından 1881 adet üretilirken, yüksek fiyatı eleştirilere neden oldu. Bazı vatandaşlar Kırmızı Kedi yayınevi ile Yılmaz Özdil'i topa tuttu.
Fiyatının yüksekliği ile Kemal Sunal'ın Kibar Feyzo filminden bir sahneyi akıllara getiren kitabın el yapımı baskısı, 'O parayla öküz alınır' dedirtti.
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