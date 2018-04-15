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Yıllar sonra Kezman'dan itiraf! "Türkiye'ye karşı dini ön yargım vardı"

Fenerbahçe'nin eski Sırp forveti Mateja Kezman, Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olma sürecini anlattı.

15 Nisan 2018 Pazar 17:36
Yıllar sonra Kezman'dan itiraf! "Türkiye'ye karşı dini ön yargım vardı"

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mateja Kezman, Hollanda basınına verdiği röportajda Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olma serüvenini anlattı.

İşte Kezman'ın Fenerbahçe'ye transfer olma serüveni;

''FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEM İÇİN BANA YALVARDILAR''

''Atletico Madrid ile sezon öncesi çalışmalarım çok iyi gidiyordu. Çok gol atıyordum ancak sezonun başlamasına bir hafta kala her şey terse döndü. Kulüpten bir yetkili, Fenerbahçe'nin benimle görüşmek istediğini söyledi. Görüşme konusunda çok ısrarcılarmış. Ben ise Madrid'den ayrılmak istemediğimi, Türkiye'ye kesinlikle gitmeyeceğimi söyledim. Atletico'nun paraya ihtiyacı vardı. Fenerbahçe ile görüşmem için bana yalvardılar. Telefonumda 300 cevapsız arama vardı. Üzerimdeki baskı çok fazlaydı.

''GİTMEK İSTEMİYORDUM''

Takım Başkanı Miguel Angel Gil yanıma geldi ve 'Sana çok para harcadık ama şimdi kar ediyoruz. Durum bu' dedi. Gitmek istemediğimi söyledim. Çocuklarımı okula yeni yazdırmıştım, İspanyol öğrenmeye başlıyordum. Başkan, Fneerbahçe ile görüşmek için resmen yalvardı. Tamam senin hatrın için görüşeceğim ama imza atmayacağım dedim.

''ÇOK UÇUK BİR MAAŞ İSTEDİM, VERDİLER''

Fenerbahçe yöneticileri ile görüştüğümde Madrid'den ayrılmak istemediğimi onlara açık bir şekilde söyledim. Ayrılacaksam para için ayrılabileceğimi söyledim ve bu nedenle çok uçuk bir maaş talep ettim. Bu da tabii ki onlara fazla geldi, biz de masadan ayrıldık. Ertesi gün yine geldiler. Karar değiştirmişler, benim absürd maaş isteğime yakın bir maaş teklif ettiler. Ben de ardından sözleşmeyi imzaladım. Ertesi gün özel bir jet beni almaya geldi. İstanbul'da havalimanında 50 bin kişi beni bekliyordu. Büyük bir çılgınlık vardı. Her şey çok çabuk olmuştu.

''TÜRKİYE HAKKINDA ÖN YARGILARIM VARDI''

Türkiye hakkında çok ön yargım vardı. Dini sebeplerden dolayı da bir ön yargım vardı. Futbolun Türkiye'de iyi olmadığını düşünüyordum. Geriye baktığımda Türkiye'de çok güzel 2 yıl geçirdiğimi görüyorum. Türk seyirciler tam anlamıyla çılgın. Türkiye'de futbol ilk sırada gelir.''

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 17:36
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