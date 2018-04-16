Yıldız oyuncuya özel görev verildi!

Deneyimli teknik adam, Burak'ın olmadığını hatırlatarak, "Bu maçta hücumda daha fazla sorumluluk almanı istiyorum. Ceza sahasına daha fazla girmeye çalış. Takım atağa çıkarken ise toplar sende buluşacak. Mümkün olduğunca oyunu kanatlara açmaya çalış. Bu kritik maçta senin yapacakların, galibiyet açısından son derece önemli" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu da hocasına verilen her görevi eksiksiz bir şekilde yerine getireceğini söyledi.

SAĞ BEK KAMİL AHMET'İN

Rıza Çalımbay, geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında Pereira'yı kulübeye çekerek sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'ye şans vermişti. 26 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla alkış aldı. Öğrencisinin futbolundan son derece memnun kalan Çalımbay, Osmanlıspor karşısında da Kamil'i görevlendirmeye hazırlanıyor. Portekizli Pereira ise yine kulübede oturup, şans bekleyecek.

EKSİK ÇOK

Bordo-Mavililer'de bu akşam görev yapamayacak tek isim Burak Yılmaz değil. Trabzonspor'da 11'in değişilmez ismi Okay Yokuşlu, cezası nedeniyle Osmanlı karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Onazi ve Castillo ile yedek kaleci Esteban da takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlıkları düzelen Jose Sosa ise kritik mücadelede görev verilmesi halinde 11'deki yerini alabilecek.