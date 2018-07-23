Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye evet dedi! Porto'dan geliyor...

Hollandalı teknik adamın Reyes ismini olumlu bulduğu ve yönetimin 25 yaşındaki oyuncuya 3 senelik kontrat ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklifi yaptıkları belirtildi. Reyes düşünmek için süre isterken, şu ana kadar bundan daha iyi bir teklif almadığı için muhtemelen bu hafta içinde Sarı-Lacivertliler’e olumlu cevap vereceği ileri sürülüyor. (Star)