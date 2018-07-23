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Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye evet dedi! Porto'dan geliyor...

Fenerbahçe, Portekiz ekiplerinden Porto'da forma giyen Diego Reyes'in transferinde son aşamaya geldi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:42
Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye evet dedi! Porto'dan geliyor...

Hollandalı teknik adamın Reyes ismini olumlu bulduğu ve yönetimin 25 yaşındaki oyuncuya 3 senelik kontrat ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklifi yaptıkları belirtildi. Reyes düşünmek için süre isterken, şu ana kadar bundan daha iyi bir teklif almadığı için muhtemelen bu hafta içinde Sarı-Lacivertliler’e olumlu cevap vereceği ileri sürülüyor. (Star)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:42
  1. Fenerbahçe
  2. Porto
  3. Diego Reyes

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