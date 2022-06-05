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Aktüel Yıldırım’da hizmet aşkı sürüyor
Aktüel

Yıldırım’da hizmet aşkı sürüyor

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından Millet Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ‘Sakarya Parkı’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 09:26:00 -
Yıldırım’da hizmet aşkı sürüyor

HASAN ÖZAN  BURSA

Açılış töreninde konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sakarya Parkı’nın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. İmardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından sosyal alanlara, spor tesislerinden modern pazar alanlarına, meydanlardan parklara kadar vatandaşlara konforlu bir yaşam sunabilmek için çok önemli hizmetleri ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi’nin Millet Mahallesi’nde hayata geçirdiği ‘Sakarya Parkı’ düzenlenen törenle ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. Başkan Yılmaz, Millet Mahallesi için önemli hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

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