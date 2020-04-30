Yılda 3 milyon 750 bin TL tasarruf sağlayacak

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından Gürcüasar Köyü’nde faaliyete geçirilen maden sahası ile yılda 3 milyon 750 bin TL tasarruf bekleniyor.

Gürcüasar Köyü’nde bulunan maden ocağı Vali Dr. Zülkif Dağlı talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından mart ayında devir alınarak faaliyete başlamıştı. Maden ocağında agrega ile birlikte asfaltlamanın alt yapısında kullanılan plantmiks ve olası heyelan durumlarında kullanılmak üzere tahkimat taşı üretimi de yapılacak. Maden ocağının faaliyete geçmesiyle ilgili olarak Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; “İlimiz Merkez Gürcüasar Köyü sınırları içerisinde yer alan maden sahası, Valimiz Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatıyla İl Özel İdaresince devir alınmış ve Mart 2020 tarihi itibariyle tam kapasite olarak faaliyete geçmiştir. Maden sahasında İl Özel İdaresinin ihtiyacı olan ve asfalt yapımında kullanılan malzemelerin üretimine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“Önemli bir tasarruf sağlanacak“

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ayrıca; “Bu kapsamda, günümüze kadar 53 bin ton agrega üretimi gerçekleştirilmiştir. Agrega üretimin yanı sıra, asfalt alt yapısında kullanılacak olan plentmiks temel malzemesi ile ilimizde meydana gelebilecek heyelanların onarımında kullanılabilecek tahkimat taşı da bu maden sahasından temin edilmektedir. Yıllık bazda, İl Özel İdaresine ait taş kırma ve eleme tesisinde 300 bin ton agrega ve 150 bin ton plentmiks temel malzeme üretimi hedeflenmiş ve yaklaşık olarak yılda 3 milyon 750 bin TL tasarruf sağlanması planlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“Kendi kendine yeten il özel idaresine adım adım yaklaşılıyor”

Faaliyete geçirilen maden ocağı ile birlikte İl Özel İdaresinin kedi kendine yeten özel idareler arasında yerini almaya başladığı da ifade edilerek; “Bununla birlikte, 2018 yılında yine valimizin destekleriyle kendi kendine yeten bir İl Özel İdare prensibi benimsenmiş, köy yollarında yapımı gerçekleştirilen asfaltlarında idaremiz makine parkıyla yapılması amacı ile 2 adet finişer, 12 adet damperli kamyon, 2 adet toprak silindiri, 1 adet demir bandajlı asfalt silindiri, 1 adet çekici, 1 adet asfalt yol çizgi kamyonu alımı gerçekleştirilmiş ve 2018 yılından itibaren yol çalışmaları İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araçlarla yapılmaya başlanmıştır. İl Özel İdaresi, bünyesindeki güçlü makine parkı, güçlü üretim tesisleri ile köy yollarında yapılacak olan asfalt çalışmalarını tam bağımsız olarak, kendi imkânları ile alt yapısından üst yapısına kadar kaliteden ödün vermeden yapacak duruma gelmiştir” denildi.