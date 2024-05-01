  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 Mayıs'ta provokasyona soyunan Mustafa Sandal nereden geldiğini unuttu

‘CHP’ li gazeteci Özlem Gürses’e polis ters kelepçe taktı’ Herkes öyle zannetti ama gerçek başka çıktı

100 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte! Şanlıurfa'da tarlalara gömülmüş

Yeni hedefleri TL! ‘Dolar 50 TL olacak’ diyenler direksiyonu kırdı

Eşkıyalar polise kaldırım taşıyla saldırdı!

‘İşçi’ diyerek geldiler lüks araçlarıyla gittiler! CHP provokatörlere adres verip kaçtı

Bakan duyurdu: Öğretmen olmak için şartlar değişiyor!

Yabancı basından savunma sanayimize büyük övgü! Böyle giderse 1 numara olacaklar

Bu saldırılar ABD’de olsaydı polis bunların ümüğünü sıkardı! Bunlar mı işçi?

TFF Yönetim Kurulu açıkladı! "18 Temmuz’a kadar görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz"
Gündem YİK'ten dikkat çeken vurgu: Türkiye'nin ihtiyacı var
Gündem

YİK'ten dikkat çeken vurgu: Türkiye'nin ihtiyacı var

Yeniakit Publisher
2024-05-01 20:17:00 -
YİK'ten dikkat çeken vurgu: Türkiye'nin ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, 'Yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı; Türkiye'nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı.' denildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çankaya Köşkü'ndeki Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki süreç, Türkiye gündemindeki siyasi konular ve ekonomik meseleler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bölgesel ve küresel tüm sınamalar ile ilgili istişarelerde bulunulduğunu aktaran Altun, "Türkiye'de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konularla ilgili genel değerlendirmeler ile özellikle yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı. Türkiye'nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Altun, toplantıda Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın da değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantıda, Türkiye ekonomisine yük oluşturacak popülist tutumlardan özellikle kaçınılmasının önemi ve programın hedeflerine ulaşması için yürütülen özenli çalışmanın aynı doğrultuda sürdürülmesinin gerekliliği belirtildi. Kurul toplantısında, Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yıllık zaman zarfının siyaset, yönetim, dış politika ve diğer alanlar için fırsatlar barındırdığı, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda bu sürenin etkin bir biçimde kullanılmasının önemi vurgulandı. Eğitimde yeni dönemi başlatacak 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile ilgili kurul üyeleri değerlendirmelerini de paylaştı."

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞILACAK"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toplantıda ayrıca asrın felaketinden etkilenen illerde yapılan imar ve inşa faaliyetleri ile atılan adımların görüşüldüğünü ifade eden Altun, Türkiye'yi ilgilendiren birçok başlığın ele alındığı toplantıda, kurul üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirdiğini bildirdi.

Altun, toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "dış politikada ve diğer alanlarda en verimli adımların atılarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını, olağanüstü bir durum olmazsa 2024'ün ikinci yarısından itibaren ekonomi programının müspet sonuçlarının görülmeye başlanacağını" vurguladığını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23